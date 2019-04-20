Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde geçen yıl faaliyetlerine başlayan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED),kuruluşunun birinci yılını doldurdu.

Federasyonun ilk yılındaki ve gelecek dönemde yapacağı çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan TESFED Alper Afşin Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 24 Nisan 2018 tarihinde verdiği onay ile kurulduklarını ve 25 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye E-Spor Federasyonu Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı ile Hakem Talimatını da yayımladıklarını söyledi.

Yayımlanan bu talimatların ardından 11 Nisan 2019 tarihi itibariyle verdikleri lisans rakamlarını da paylaşan Özdemir, “Türkiye’de 29’u kadın, 517’si erkek sporcu olmak üzere toplam 546 lisanslı esporcu bulunuyor. Esporda tescilli kulüp sayısı ise 55’e ulaştı” dedi. Espor lisansının il spor müdürlüklerinden aynı günde ve ücretsiz olarak çıkartılabildiğini belirten Özdemir, “Bizim federasyon olarak akredite ettiğimiz liglerde ve turnuvalarda lisans zorunluluğu var. Lisansın bir diğer avantajı ise yurtdışı turnuvalara giderken vize konusunda yaşanan sıkıntılarda verdiğimiz destek” diye konuştu.

Özdemir, “TR'de espor futboldan sonra en çok takip edilen spor dalı artık. Futbolun basketbolun 30-40 yılda geldiği noktaya espor 3-4 yılda geldi” dedi.

PUBG LİGİ, FORTNITE LİGİ...

Türkiye’de resmi lig düzenleyen Riot Games ve InGame Group ile ayrı ayrı protokoller imzalayıp, liglerini akredite ettiklerini aktaran TESFED Başkanı, şunları söyledi:

“Tüm oyunlara eşit mesafedeyiz. Ancak burada temsilcilikleri olan burada yatırım yapan oyun yapım firmalarıyla daha hızlı yol katediyoruz, League of Legends (LoL) ve Zula'da olduğu gibi....Esporu çeşitlendirmek bizim önceliğimiz. Neden Türkiye'de bir FIFA ligi, PUBG ligi veya Fortnite ligi olmasın… Bu yıl mevcut iki protokole ek olarak iki ya da üç protokolü daha hayata geçirmiş olacağız. PUBG, CSGO, Fortnite gibi farklı oyunların temsilcileri ile görüşülüp protokoller imzalanarak, bu oyunların liglerinin oluşturulması ile ilgili süreç devam ediyor.”

eSÜPERLİG GELİYOR...

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin espor alanına girmesinin sektöre pozitif bir katkı sağladığının altını çizen Özdemir, bu doğrultuda, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile 2019-2020 sezonunda hayata geçirilmesi planlanan “eSüperlig” üzerinde de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

LİSELERDE DERS OLACAK

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 32 milyon kişi oyun oynadığını ve yor, 4 milyon kişinin de espor ile ilgili farkındalığının bulunduğunu anlatan Özdemir, esporun müfredata girmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile de çalıştıklarına değinerek şunları söyledi:

“MEB ile bir araya geldik, Bakan Ziya Selçuk ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, MEB ve TESFED arasında Mayıs ayında bir protokol imzalanması karara bağlandı. Bu protokol doğrultusunda liseler arası espor turnuvalarının yapılması, esporun liselerde müfredata konularak, ders olarak işlenmesi, kısa ve orta vadede gerçekleşecek hedefler olarak belirlendi.”