Esporda "Her Oyunun Başı Sağlık" dediler 0:00 / 0:00

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Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) ile Zula Oyun’un geliştiricisi InGame Group tarafından Türkiye’de bilinçli esporcular yetiştirmek amacıyla yeni bir proje başlatıldı.

“Her Oyunun Başı Sağlık” adlı proje çerçevesinde esporculara ve takım sahiplerine yönelik webinarlar düzenlenecek, sağlıklı beslenme konusunda bilgilerin verildiği, esporcu sağlığı için doğru spor egzersizlerinin öğretileceği videolar hazırlanacak. Bu içerikler, daha sonra TESFED’in YouTube kanalına yüklenerek, esporcuların ve espora ilgisi olan tüm gençlerin yararlanması için bir kaynak oluşturulacak. TESFED ve InGame Group’un güç birliği yaptığı proje ile, esporun sağlıklı gelişimi için bilinçli esporcular yetiştirilmesinin sağlanması ve yıllar içinde binlerce esporcuya ulaşılması hedefleniyor.

2 YILDA 2121 EPORCUYA LİSANS

Projenin tanıtıldığı toplantıda verilen bilgiye göre Avrupa Espor Federasyonu’nun kuruluşunda aktif görev alan ve kurucu üyeliğine seçilen TESFED, esporda profesyonelleşme ve Türk esporcularının uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edebilmeleri için önemli bir konu olan lisanslama çalışmalarını da sürdürüyor.

Bunda göre federasyon 2 yılda 175’i kadın olmak üzere toplam 2 bin 121 esporcuyu lisansladı. Bu sürede lisanslı kulüp sayısı 111’e çıkarken, 2019 yılında 3 adet olan espor salonu sayısı ise 17’ye yükseldi.

‘GÜNLÜK ORTALAMA 4-5 SAATLİK ANTRENMAN YAPIYORLAR’

Genç nüfusu göz önüne alındığında Türkiye’de büyük potansiyel barındıran esporun bugün olimpiyatlara girmek üzere olan bir spor dalı olduğunu vurgulayan TESFED Kurucu Başkanı Alper Afşin Özdemir, “Geleceğin sporu olarak tanımlayabileceğimiz esporun, yaşadığı hızlı büyümeyle kısa sürede en sevilen spor dalı olan futbolu da geride bıraktığına şahit olacağız. Ülkemizde bu sporun tüm kurumları ve kurallarıyla yerleşmesine federasyon olarak büyük önem veriyoruz. Esporcu sağlığı da bu noktada temel köşe taşlarından birini oluşturuyor” dedi.

Özdemir, şunları söyledi:

“Espor sıkı çalışma ve düzenli antrenman isteyen bir spor dalı. Profesyonel sporcular, günlük ortalama 4-5 saatlik düzenli antrenman, bunun yanı sıra bedensel egzersiz, antrenörle takım antrenmanları gibi sıkı ve devamlılık arz eden bir çalışma temposunu sürdürüyor. Esporcularımızın beslenme ve egzersiz konusunda eğitilmelerini içeren bu proje ile bilinçli esporcular yetiştirerek ülkemizde esporun sağlıklı gelişimine kayda değer bir katkı sağlanacağına inanıyoruz.”

INGAME GROUP: BUGÜNE KADAR 10 BİN ESPORCU YETİŞTİRDİK

Türkiye’nin resmi 2 espor liginden biri olan Zula Süper Lig’de profesyonel esporcular yetiştiren InGame Group’un Kurucu Ortağı ve CEO’su Genco Alp, esporun önümüzdeki 10 yılın en önemli sektörlerinden biri haline geleceğini kaydetti.

Zula markasıyla esporda pek çok ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Genco Alp, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin tek yerli espor ligi olan Zula Süper Lig ve onun alt ligi niteliğindeki Zula Rekabet Ligi vasıtasıyla bugüne kadar 10 bin civarında esporcu yetiştirdik ve bunlardan profesyonel hayata geçenlerin de tümünü lisansladık. Esporu tabana yaymak için yakın gelecekte bu rakamı 20 bine çıkartmak istiyoruz. Her zaman dayanışma içinde olduğumuz federasyonumuzla birlikte bu önemli projeyi hayata geçirmekten dolayı gururluyuz. Ülkemizde esporun sağlıklı gelişimi için önemli bir ilk adım olan bu projeyi, önümüzdeki yıllarda geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”

9 HAFTALIK EĞİTİM PROGRAMI

Esporcuların fiziksel dengelerini korumalarına destek olmak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerini teşvik etmek amaçlarını taşıyan proje kapsamında “Her Oyunun Başı Sağlık” adı altında egzersiz ve sağlıklı yaşam destek programı videoları çekilecek. Alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitim videolarının ilk serisinde, eski milli sporcu, hareket ve yaşam koçu Adil Ayvaz, Zula esporcularına fiziksel sağlıklarını korumaları için en uygun egzersiz programları hakkında bilgi verecek.

Egzersiz & Sağlıklı Yaşam Destek Programı kapsamında, sırt, bel ve boyun egzersizleri, omurga hizalanması egzersizleri, kassal dayanıklılık artırıcı egzersizler, yoga, beden farkındalığı, doğru gıda seçimi, karbonhidratlardan uzak beslenme, uyku düzeni, strese karşı yapılması gerekenler, odaklanma, bağışıklığı güçlü tutma gibi konularının ele alındığı videolar, 9 haftalık bir eğitim programı şeklinde hazırlanacak.

Her yıl farklı uzmanlarla sürdürülmesi planlanan eğitimlerde, sporcuların tüketmeleri ve kaçınmaları gereken gıdalarla ilgili beslenme listeleri, antrenman yaparken ve maça çıktıklarında konforlu ve sağlıklı bir şekilde oynayabilmeleri için uygun ekipman ve fiziksel aktivite önerileri de yapılacak.