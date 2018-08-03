İki yakın arkadaşın farklı yönlere savrulan hayat hikayelerini mizahi dille ele alan 'Yarı Yol' filmi, ilhamını iç içe geçen ‘Korkunç Bir Film’ serisinden alıyor.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu, Türk sinemasına yeni bir boyut kazandırdıklarını ve buna 'Yeni Akım' dediklerini açıkladı. Gündoğdu, "Türkiye ve Hollywood’ta bir ilki yaptım. Yeni Akım'la Türk mizah yapısını beyaz perdeye taşıdık. Dünya sinema literatürlerini biraz eleştiren ve biraz da alaycı bir filmle ele aldık. Alaycı ve dalgacı tavrımızı ciddi bir film edasıyla verelim istedik. Filmde mafya, aşk, komedi, sanat, dram, aksiyon gibi pek çok konuyu kapsayan, seks, Alman istihbarat teşkilatı, açlık gibi yerli sinemada pek yer bulmayan öğelere yer verdik. Klasikleşmiş kalıpların yıkılmasını hedefledik" dedi.

"HEM TATİL HEM İŞ"

Filmde masum bir kitapçı kızı canlandıran Esra Sönmezer, "Çok güzel bir film oldu. Gişeye yansıyacağını umuyorum. Film, Ören’de çekildi. Hem tatil yaptım hem de iş. Bugün bazı arkadaşlarımız gelmese de, tatilde olsa da önemli değil. Biz burada toplandık. 17 Ağustos’ta gala gecemiz var” şeklinde konuştu.

'YENİ AKIM' KRİZ YARATTI

Filmin başrol oyuncularından Murat Rızaoğlu ve eşi Kerem Göğüş ile birlikte rol alan Wilma Elles, basın tanıtımına katılmadı. Yönetmen Gündoğdu, bu yöndeki sorular üzerine, "Yeni Akım'ın bir parçası olarak başrol oyuncularımızın basın tanıtımına katılmasını istemedik. Kendilerini galamızda ağırlayacağız" dedi. Bu açıklamaya bozulan Esra Sönmezer, "Biz başrol oyuncusu değil miyiz? Dört başrol var ve ben buradayım" karşılığını verdi. Gündoğdu'nun, daha sonra "Wilma Hanım işleri nedeniyle aramızda olamadı" açıklamasını yapması kafaları karıştırdı.

Basın toplantısının ardından film ekibi kutlama pastası kesti. 'Yarı Yol' filmi, 17 Ağustos itibariyle vizyona girecek.

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