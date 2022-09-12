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Ethereum Merge nedir, nasıl kullanılacak? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

Ethereum Merge, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Ethereum'un binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen güncellemesi olan Ethereum Merge ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Ethereum Merge nedir ve ne zaman çıkacak?

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  • Ethereum Merge nedir? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

    Ethereum Merge ile ilgili arayışlar başlamış durumda. Kripto para dünyasında gözlerin çevrildiği konuya ilişkin araştırılan bilgileri derledik. İşte, Ethereum Merge'nin ne olduğu, güncellemesi ve ne zaman çıkacağı ile ilgili bilinmesi gerekenler...
  • Ethereum Merge nedir? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

    ETHEREUM MERGE NEDİR?

    Ethereum blok zinciri, sayısız Web3 uygulamasının ve kripto ve NFT projesinin var olmasına izin veren teknik altyapıdan oluşuyor. En temel düzeyinde, birleştirme (bazen Ethereum 2.0, Eth 2 veya ETH 2.0 olarak adlandırılır), çevresel etkisini azaltacak, ağdaki güvenliği artıracak ve Ethereum geliştiricilerinin yeni özellikler ve zincirin ölçeklenebilirliğini artıracak. 
  • Ethereum Merge nedir? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

    Merge (Birleştirme) Ethereum tarihindeki en önemli yükseltmedir. Merge, Ethereum’un bugün kullanılan yürütme katmanı Mainnet’inin yeni hisse kanıtı konsensüs katmanı olan Beacon Zinrici ile birleştirilmesini temsil eder. Enerji yoğun kripto madenciliğe olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve bunun yerine Stake edilmiş ETH kullanarak ağı güvence altına alır.
  • Ethereum Merge nedir? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

    ETHEREUM MERGE NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

    Ethereum Merge başarıyla gerçekleşirse, İş İspatı (PoW) konsensus mekanizmasından Hisse İspatı (PoS) konsensus mekanizmasına geçiş yapılmış olacak. Bu geçişle birlikte Ethereum’un yüzde 99,95 daha az enerji tüketmesi bekleniyor. Öte yandan hali hazırda başlamış olan ve Ethereum 2.0 ile birlikte güç kazanacak olan Ethereum yakımları ETH arzını azaltmaya devam edecek. 
  • Ethereum Merge nedir? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

    Azalan ETH arzıyla birlikte enflasyonun düşmesi ve hatta zamanla Ethereum deflasyonist bir yapıya dönüşmesi planlanıyor. Bu kapsamda gündemde çok sık yer alan çevresel etki endişelerinden dolayı kriptoya önyargılı yaklaşan kurumların ve kreatörlerin Ethereum ekosistemi aracılığıyla adaptasyonları sağlanacak. Böylelikle Ethereum kullanım alanında da genişleme sağlanabilecek. Ethereum ile ilgili konulardan biri de pahalı donanımsal ekipmanlar olmadan ağ güvenliğine destek verilememesiydi. PoS mekanizmasına geçişle birlikte bu sorunun da çözülmesi planlanıyor.
  • Ethereum Merge nedir? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

    KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ BİTİYOR MU?

    Madenciler ilk etapta Merge sürecinden büyük oranda etkilenecek. Bu durumun madenciliği tamamen bitireceği ve birçok pahalı ekipmanı işlevsiz hale getireceği iddia ediliyor. Ethereum Merge’de daha çok enerji verimliliği, enflasyonda düşüş ve ekipman bariyerinin ortadan kalkması ön plana çıkıyor.
  • Ethereum Merge nedir? Google'dan açıklama: Ethereum Merge ne zaman çıkacak 2022?

    ETHEREUM MERGE GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN?

    Ethereum Merge güncellemesine çok kısa bir zaman kaldı. Ethereum geliştiricileri güncelleme tarihinin 15 Eylül olacağını açıkladı.

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