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        Haberler Spor Futbol Euro 2024 grup kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Euro 2024 Türkiye hangi torbada ve muhtemel rakipleri kimler? - Futbol Haberleri

        Euro 2024 kura çekimi ne zaman? Euro 2024 Türkiye hangi torbada ve muhtemel rakipleri kimler?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi garantilen A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve lider olarak turnuvaya gitme hakkı kazandı. 2. torbada yer alacak millilerimizin kura çekimi ve muhtemel rakiplerine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:45
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        Euro 2024 için artık geri sayım başladı. Milli takımımızın da üst üste 3. kez katılma başarısı gösterdiği ve Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva ile ilgili gözler grup kura çekimine çevrildi. İşte, hem grup kura çekimi hem de hangi takımın hangi torbada olduğuna dair bilgiler...

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        EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

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        TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 2. torbada yer alması kesinleşti.

        İşte, resmi torbalar ve millilerimizin muhtemle rakipleri...

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        EURO 2024 GRUP KURA ÇEKİMİ TORBALARI

        1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

        2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya 6

        3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

        4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım 8

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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