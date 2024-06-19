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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı: Lider Türkiye! - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı: Lider Türkiye!

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonunda zirveye yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 00:30 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:30
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        İlk maçlar tamamlandı: Lider Türkiye!
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonunda zirveye yerleşti.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Türkiye ile Gürcistan ve Portekiz ile Çekya karşılaştı.

        Grubun ilk maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadı'nda Gürcistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Gürcistan'ın tek golünü Georges Mikautadze kaydetti.

        Günün ikinci maçında ise Portekiz ile Çekya, Leipzig Stadı'nda kozlarını paylaştı. Portekiz, Robin Hranac'ın kendi kalesine ve Francisco Conceiçao'nun attığı gollerle 2-1 galip geldi. Çekya'nın golünü Lukas Provod attı.

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        PUAN DURUMU

        F Grubu'nda ilk maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

        Takım Maç G B M A Y AV Puan
        Türkiye 1 1 3 1 2 3
        Portekiz 1 1 2 1 1 3
        Çekya 1 1 1 2 -1
        Gürcistan 1 1 1 3 -2

        İKİNCİ MAÇLARIN PROGRAMI

        F Grubu'nda ikinci maçların programı TSİ şöyle:

        22 Haziran Cumartesi:

        16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı)

        19.00 Türkiye-Portekiz (BVB Dortmund Stadı)

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