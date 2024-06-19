EURO 2024'te F Grubu ilk maçları tamamlandı: Lider Türkiye!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda oynanan ilk maçlar sonunda zirveye yerleşti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu'ndaki ilk müsabakalarda Türkiye ile Gürcistan ve Portekiz ile Çekya karşılaştı.

Grubun ilk maçında Türkiye, BVB Dortmund Stadı'nda Gürcistan ile karşılaştı. Milliler, rakibini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Gürcistan'ın tek golünü Georges Mikautadze kaydetti.