Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.279,98 %0,19
        DOLAR 44,7650 %0,06
        EURO 52,8304 %0,04
        GRAM ALTIN 6.924,97 %0,46
        FAİZ 39,55 %-0,35
        GÜMÜŞ GRAM 114,63 %0,88
        BITCOIN 74.641,00 %-0,30
        GBP/TRY 60,6754 %-0,03
        EUR/USD 1,1779 %-0,17
        BRENT 96,47 %1,52
        ÇEYREK ALTIN 11.322,33 %0,46
        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

        Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

        Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon mart ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 2,6 seviyesine çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6'ya ulaştı. Enflasyon, martta aylık bazda ise yüzde 1,3 oldu.

        Piyasa beklentisi, enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 1,2 olacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.

        Euro Bölgesi'nde martta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,8 seviyesinde ölçüldü.

        Mart ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatının yükselişinden kaynaklandı.

        AB'de ise yıllık enflasyon martta yüzde 2,8 olurken, aylık enflasyon yüzde 1,1 seviyesinde belirlendi.

        Enflasyon, martta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,8, Fransa'da yüzde 2, İtalya'da yüzde 1,6 ve İspanya'da yüzde 3,4 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 14 Nisan 2026 (ABD Ablukası Ne Sonuç Üretecek?)

        ABD ablukası ne sonuç üretecek? Trump Hürmüz ablukasını savundu. Çin gemisi ablukaya nasıl deldi? Rusya hangi adımları atabilir? Düğümi Hürmüz mü nükleer mi? Bir haftalık arada ne değişti? İran'ın Uranyum teklifi neydi? Çin kınamanın ötesine geçecek mi? Bomba işe yaramadığı için abluka mı? Masaya AB...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
