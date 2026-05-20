        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

        Euro Bölgesi'nde enflasyon yükseldi

        Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisan ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 3 seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) nisan ayı enflasyonu nihai verilerini açıkladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3’e çıktı. Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu.

        Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 1 olacağı yönündeydi.

        Euro Bölgesi'nde nisanda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

        Nisan ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı.

        AB'de ise yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,2 olurken aylık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

        Enflasyon, nisanda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,5, İtalya'da yüzde 2,8 ve İspanya'da yüzde 3,5 oldu.

