Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de 9. hafta ve son kez çift maç heyecanı - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de 9. hafta ve son kez çift maç heyecanı

        EuroLeague'de bu sezon 9. ve son kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 10:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Euroleague'de 36. hafta müsabakaları yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü, 37. hafta karşılaşmaları ise 9 Nisan Perşembe ve 10 Nisan Cuma günü oynanacak.

        Euroleague'de oynadığı son 6 maçın 5'inde mağlup olan Fenerbahçe Beko, yarın saat 19.00'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 37. hafta mücadelesinde ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.

        Organizasyonda çıktığı 35 müsabakanın 23'ünü kazanan ve 12'sini kaybeden Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer aldı.

        Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes, 36. haftada 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Lacivert-beyazlılar, 37. haftada ise 10 Nisan Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile karşılaşacak. Bu maç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da TSİ 21.00'de oynanacak.

        REKLAM

        Oynadığı müsabakaların 10'unu kazanan ve 25'inde sahadan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 19. basamakta girdi.

        Play-off potasının dışında bulunan Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR ise kritik müsabakalara çıkacak. 20 galibiyet ve 15 yenilgi sonucunda 7. sırada yer alan Yunanistan ekibi, yarın Barcelona'ya, 9 Nisan Perşembe günü ise Valencia Basket'e konuk olacak.

        Euroleague'in 36. ve 37. hafta maçlarının programı şöyle:

        36. hafta

        Yarın:

        19.00 Hapoel IBI (İsrail)-Fenerbahçe Beko

        20.00 Zalgiris (Litvanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

        21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)

        21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)

        21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)

        21.30 Valencia Basket (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

        21.30 Barcelona (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        22.00 Kosner Baskonia (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

        8 Nisan Çarşamba:

        REKLAM

        20.30 Monaco (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

        20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)

        37. hafta

        9 Nisan Perşembe:

        19.30 Hapoel IBI-Olympiakos

        20.45 Fenerbahçe Beko-Real Madrid

        21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih

        21.45 Valencia Basket-Panathinaikos AKTOR

        22.00 Paris Basketbol-Maccabi Rapyd

        10 Nisan Cuma:

        20.30 Monaco-Barcelona

        21.00 Dubai Basketbol-Anadolu Efes

        21.30 Virtus Bologna-Kosner Baskonia

        21.30 Partizan-Zalgiris

        21.45 LDLC ASVEL-Kızılyıldız​​​​​​​

