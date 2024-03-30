Euroleague'de Türk takımları 2'de 2 yaptı: Nigel Hayes 50 sayı ile rekor kırdı!

THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı dün oynanan maçlarla tamamlandı. Bu haftayı Türk takımları galibiyetle kapattı. A. Efes İspanya deplasmanında Baskonia'yı 97-76'lık skorla mağlup etti ve üst üst 3, toplamda da 15. galibiyetini elde ederek, Play-In bölgesine girdi. Fenerbahçe de evinde karşılaştığı ALBA Berlin'i 103-68'lik farklı skorla yendi ve 20. galibiyetini kazandı.

Sarı-lacivertlilerde 50 sayı ile oynayan Nigel Hayes-Davis, Euroleague tarihinin bir maçta en çok sayı atan basketbolcu oldu.