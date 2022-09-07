Ev hanımlarına müjde! İşte 2 formül 0:00 / 0:00

Ev hanımlarına ilaç gibi gelecek formül! Hiç çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. "Peki nasıl?" diyenler için çalışmadan emekli olabilmenin yollarını bir araya getirdik. Belli yaş ve gün şartlarını yerine getiren her işçi ve memur emekli olma hakkını elde ediyor. Hiç çalışmamış olan kişiler ise ancak bireysel emeklilik sistemiyle emekli olabilme imkanına sahip olabiliyor. Ancak bu yöntemle sağlık hizmetlerinden yararlanılamıyor. Hiç çalışmayan ev hanımlarının emekli olması ise artık hayal değil. Milyonlarca ev hanımını ilgilendiren emeklilik müjdesi için ise iki farklı formül bulunuyor. Bu formüllerden uygun olan şartları yerine getirerek emeklilik başvurusunda bulunulabiliyor. e-Devlet'ten başvuru yapmayı sakın unutmayın! Başvuru için gerekli şartlar ve nasıl başvurulacağı ise haberimizde… EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLUR? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için gereken şartları taşıyanlara emeklilik hakkı tanıyor. Belli gün ve yaş kriterini tamamlayan her işçi ve memur emekli olma hakkından yararlanıyor. Çalışan memur veya işçi, bağlı olduğu kurumlara göre emekli oluyor. Hiç çalışma hayatında bulunmayan ya da gün şartını tamamlamamış kadınlar emekli olamıyor.

Ev hanımlarının emekli olabilmesinin yöntemlerinden biri "İsteğe Bağlı Sigorta" sistemi. Sadece ev hanımları değil, öğrenciler ve çalışmayan birçok kişi de emekli olabiliyor. Ancak bu emeklilik haklarından yararlanabilmek için bazı koşullar bulunuyor. Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için 2 formül öne çıkıyor. Bunlardan birincisi çalışmadan prim ödeyerek emekli olunabildiği gibi, evde ürettiğini satanlara da sigorta kolaylığı bulunuyor. EV HANIMLARI İÇİN İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SİSTEMİ Ev hanımlarının emeklilikten yararlanabilmeleri için en yakın SGK müdürlüğüne gidip, İsteğe Bağlı Sigorta için başvuruda bulunmaları gerekir. 2008 yılından itibaren isteğe bağlı sigorta kapsamında bulunan kişiler, 4B'li Bağ-Kur'lu olarak değerlendirilir. Bundan dolayı da SSK'lılara göre daha fazla prim öderler. Fakat daha önceki yıllarda çalışan ama eksik primi olanlar, 3.5 yıldan daha az sürede prim ödemelerini tamamladıkları takdirde SSK'dan emekli olarak görünebilir. Primlerin ücreti ise o senenin asgari ücretine göre belirlenmektedir.

Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile SGK'ya giderek kendilerini sigortalı yaptırabilir. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilir, aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilir. Üstelik bakmakla yükümlü oldukları kişiler de bu hakkı kullanabilir. VERGİSİZ ESNAFLIK İMKANI Ev hanımları için emekli olma yollarından bir diğeri ise vergisiz esnaflık yöntemi. Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar için 'esnaf muaflığı' devreye girmektedir. Esnaf muafiyet belgesi alanlar, vergi vermiyor, SGK'ya başvurarak da sigortalı oluyor. EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? Hiç çalışmayan ancak emekli olmak isteyen ev hanımları için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye’de 4A, 4B, 4C olmak üzere üç çeşit emeklilik sistemi bulunur. Kişiler çalışma şekillerine ve konumlarına göre bu üç çeşit sigorta sistemlerinden birinden yararlanarak emekli olma imkanı elde eder. Sigortalı olarak çalışmamış ya da primleri eksik kalmış ev hanımlarının emekli olabilmeleri için iş kurması, birisine ait bir işyerinde çalışıyor olarak gösterilmesi veya kişilerin borçlanması gerekir. Çalışamayan ev hanımları isteğe bağlı sigorta sisteminden faydalanırlar. İsteğe bağlı sigorta ile kişiler primlerini kendileri ödeyerek genel sağlık sigortasının sunduğu tüm hizmetlerden yararlanabilir ve bu primler ile emekli olabilir. Ancak isteğe bağlı sigortadan emekli olabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekir. Ev hanımlarının emekli olabilmesi için istenen şartlar ise şunlardır: Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) ile bir bağının olmaması

50 yaşında veya üzerinde bulunması

Dul, yaşlılık gibi herhangi bir aylık almaması

Bir gelire sahip olmamak

Türkiye'de ikamet etmek HİÇ ÇALIŞMAYAN BİR KADIN EMEKLİ OLABİLİR Mİ? Ev hanımları için emekli olmak artık hayal değil. Belirlenen şartları yerine getiren her kadın emekli olabilir. Ev hanımlarına emeklilik imkanı sunan bu sitem için ise belli şartlara sahip olmak gerekiyor. Emeklilikten yararlanmak isteyen ev hanımları için isteğe bağlı sigortalılık yani bir başka deyişle çalışmadan emekli olmanın formülü olarak tanımlanabilir. Emeklilik için üç temel şart ise şu şekilde sıralanabilir; Prim gününü doldurmak,

Belli bir yaşa gelmek,

Sigortalı olduktan sonra belli bir süreyi tamamlamak.

Prim gününü tamamlamanın birçok yolu bulunmaktadır. Prim gününü doldurmada ilk yöntem bir işyerinde ya da kamu kuruluşunda kayıtlı olarak fiilen çalışmaktır. İkincisi, kendi namına iş yapmak ve prim ödemek. Üçüncüsü, doğum, askerlik borçlanması gibi bazılarını da ilerleyen bölümlerde anlatacağımız gün satın alma yöntemlerini kullanmak. Bunlara ilave edebileceğimiz bir başka yöntemse söylediğimiz gibi çalışmaya gerek olmadan isteğe bağlı sigorta ödemek. Özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiren bu sistem büyük bir kolaylık sağlıyor. Yine part-time çalışanlar için de günlerini tamamlama imkânı veriyor. Yani ayda 15 gün çalışan birisi bu bağlı sigorta ödeyerek 30'a tamamlayıp emeklilik için avantaj elde ediyor. Yukarıdaki şartları taşıyorsanız artık kendi sigortanızı yaptırıp emeklilik için prim ödemeye başlayabilirsiniz. Bunun için en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi'ne bir giriş bildirgesi vermeniz yeterli. Bildirgenin kayıtlara geçtiği gün sizin için emeklilik süresi de başlamış demektir. Birçok konu e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor hatırlatalım. PRİM ÖDEMEK ŞART! Tabii her ay belli miktarda prim ödemeniz gerekiyor. Bu durumda kendinize en az asgari ücret olmak üzere bir kazanç belirliyorsunuz. Yani kendi kendinize maaş belirliyorsunuz. Bu kazancın da yüzde 32'sini prim olarak devlete ödüyorsunuz. Bu primin yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (emeklilik için kullanılıyor), yüzde 12'siyse Genel Sağlık Sigortası oluyor.

İşte bu yüzde 12'lik prim size sağlık hizmetlerinden diğer çalışanlar gibi yararlanma hakkı da veriyor. Yani emeklilik için gün ve prim biriktiriyorsunuz hem de sağlık hizmetlerinden sigortalı olarak yararlanıyorsunuz. Üstelik çalışmakla yükümlü olduğunuz kişiler de bu haktan yararlanabiliyor. Kendinize belirleyeceğiniz kazanç da dediğimiz gibi geçerli asgari ücretle bunun 7.5 kati arasında oluyor. Ne kadar yüksek prim yatırırsanız ilerideki emekli maaşınıza o kadar pozitif katkısı oluyor. Tabii kendi bütçenizi sarsmayacak şekilde bir kazanç belirlemekte fayda var. Çünkü ödemeler aksadığında sistemin sizi dışarıda tutma ihtimali de bulunuyor. NE KADAR PRİM ÖDEMEK GEREKİR? En az ödeme: 3.577,50 TL X % 32 = 1.144,80 TL

3.577,50 TL X % 32 = 1.144,80 TL En yüksek ödeme: 26.831,25 TL X % 32 = 8.586 TL

26.831,25 TL X % 32 = 8.586 TL Hiç primi olmayanlar: 15 YIL 5.400 gün prim ödemek zorundadır. BAĞ-KURLU OLUYORSUNUZ İsteğe bağlı sigortada dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur sigortası olarak değerlendiriliyor. Yani 1 Ekim 2008 yılından sonra Bağ-Kur kapsamına alındı. Öncesinde SSK isteğe bağlı ödenebiliyordu. Dolayısıyla daha önce bir yerde sigortalı olarak çalışmamış ve sadece isteğe bağlı sigortalı olanlar için Bağ-Kur şartları geçerli.