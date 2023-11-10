Evde bakım maaşı yattı mı? 2024 zammı netleşiyor! Maaş yatan iller listesi belli oldu mu?

1 Şurada Paylaş!









Evde bakım maaşı yatan iller 10 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları yattı mı? Ödeme alan hak sahipleri emrak içerisinde bu soruların cevabını araştırıyor. Bununla birlikte son enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından Ocak zammı sonrası evde bakım maaşının en düşük ne kadar, kaç TL olacağı belli oldu. İşte merak edilen soruların cevabı ve en düşük evde bakım maaşı...