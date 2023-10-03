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        Haberler Spor Futbol Exxen üyeliği nasıl alınır? 2023 Exxen ne kadar, nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi... - Futbol Haberleri

        Exxen üyeliği nasıl alınır? Exxen ne kadar, nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi...

        Dijital medya platformu Exxen, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın yayın haklarını elinde bulunduruyor. Söz konusu durum nedeniyle sporseverler, Exxen'in aylık ve yıllık paketlerinin ne kadar olduğuna dair aramalar yapıyor. İşte hem Exxen üyeliği hem de güncel fiyatları ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:34
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        1 Ocak 2021'de tarihi itibariyle Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarını yayınlayan Exxen'e dair izleyiciler Exxen'e nasıl üye olunur, Exxen üyelik fiyatı nedir sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, detaylar...

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        EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

        Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

        Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

        Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen TV’yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil

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        EXXEN AYLIK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Exxen sitesinde üyelik açarken 7 günlük ücretsiz deneme veriliyor. Sürenin sonunda platformu kullanmaya devam etmek için “Reklam Var” ya da “Reklam Yok” seçeneklerinden birini tercih ederek ücretli üyeliğe geçmeniz gerekiyor.

        Reklamlı paket 84.50 TL, reklamsız paket ise 116,90 TL. İlk seçenekte tüm Exxen içeriklerine erişim bulunuyor ancak normal TV kanallarındaki gibi reklamlı bir deneyim sunuluyor. Ayrıca ‘indirme’ erişiminiz bulunmuyor. İkinci seçenek ise reklamsız bir deneyim ‘indirme’ seçeneği bulunuyor.

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        2023 EXXEN FİYATLAIR NE KADAR?

        Reklamlı Exxen ücreti ne kadar?

        Aylık: 64,90 TL > 84.50 TL

        Yıllık: 54 TL > 70,40 TL x 12

        Reklamsız Exxen ne kadar?

        Aylık: 89,90 TL > 116,90 TL

        Yıllık: 74,90 > 97,40 x 12

        Reklamlı Exxen Spor fiyatı

        Aylık: 144,90 TL > 157 TL

        Sezonluk: 119 TL > 188.5 TL x 5

        Reklamsız Exxen Spor ücreti

        Aylık: 169,90 TL > 184

        Sezonluk: 139 TL > 220.90 TL x 5

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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