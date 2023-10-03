Haberler Spor Futbol Exxen üyeliği nasıl alınır? 2023 Exxen ne kadar, nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi... - Futbol Haberleri

Exxen üyeliği nasıl alınır? Exxen ne kadar, nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi... Dijital medya platformu Exxen, Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın yayın haklarını elinde bulunduruyor. Söz konusu durum nedeniyle sporseverler, Exxen'in aylık ve yıllık paketlerinin ne kadar olduğuna dair aramalar yapıyor. İşte hem Exxen üyeliği hem de güncel fiyatları ile ilgili bilgiler... Habertürk Giriş: 03.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:34 facebook

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1 Ocak 2021'de tarihi itibariyle Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen Exxen, günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçlarını yayınlayan Exxen'e dair izleyiciler Exxen'e nasıl üye olunur, Exxen üyelik fiyatı nedir sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte, detaylar...

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EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?



Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.



Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.



Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Exxen TV’yi şu anda televizyonunuza indirmeniz mümkün değil