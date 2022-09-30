Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon beklentisi nedir?

Eylül ayı enflasyon beklentisi, Bloomberg HT Araştırma Birimi anketinin ardından belli oldu. Piyasalar enflasyondaki çıkışın süreceğini öngörülürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon oranı beklentisi de açıklandı. İşte, 2022 Eylül ayı enflasyon beklentisi...

ABONE OL
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    Eylül ayı enflasyon beklentisi, Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından değerlendirilirken piyasaların gözü TÜİK tarafından açıklanacak orana çevrildi. Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 1,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,61 puan yükselerek yüzde 80,21 olmuştu. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından gerçekleştirilen Merkez Bankası 2022 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıllık enflasyon beklentisi açıklandı. İşte, Eylül ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçları...
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI!

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyon oranlarındaki düşüşün daha net hissedileceğini değinerek, “Çözmemiz gereken sorunların başında Enflasyon geliyor. Bizler, ekonomimizde durgunluğa ve işsizliğe sebebiyet vermeden fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için gereken tüm mücadeleyi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net hissetmeye başlayacağız. Gıda enfasyonunun halkımız üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için, temel gıda maddelerinde KDV oranlarını indirdik. Diğer bir güncel müjdemiz de çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz ödemelerinden vergi ve prim yükünün kaldırılmasıdır. İşverenlerimiz tarafından 2023 Nisan ayının sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödeyecekleri bin TL’yi aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız” ifade etti.
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI!

    Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Piyasa katılımcıları enflasyonda yükseliş ivmesinin Eylül ayında da devam etmesini bekliyor.

    Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine göre 19 kurumun medyan beklentisi Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin aylık yüzde 3,6; yıllık ise yüzde 84,5 seviyesinde artacağı yönünde.
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6!

    Ankette Eylül ayına ilişkin aylık enflasyon için en düşük beklenti yüzde 3, en yüksek beklenti yüzde 4,5 oldu. Yıllık enflasyon için ise en yüksek tahmin yüzde 85,9 , en düşük ise yüzde 83 seviyesinde gerçekleşti.
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 84,5!

    Ankette piyasa katılımcılarına yıl sonu enflasyon beklentileri de soruldu.

    Ağustos anket döneminde 14 kurumun katılımı ile yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 72,8 seviyesine yükselmişti, bu anket döneminde medyan beklenti yüzde 73,5 seviyesinde çıktı.

    Eylül ayı başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, ithalat fiyatlarındaki artış nedeniyle abone gruplarına göre yüzde 20 ile 50 arasında zam yapılmıştı. Yapılan hesaplamalara göre zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceği belirtilmişti.
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    TÜRK-İŞ GIDA ENFLASYONU REKOR SEVİYEYE ÇIKMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye'nin önümüzdeki yılın ilk ayları itibarıyla enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklamıştı.

    Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji fiyatlarının yarattığı süreçlerin Türkiye'nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül'de bir önceki aya göre %5.15; bir öncek, yıla göre yüzde 130 arttığını; açlık sınırının ise 7,245 TL ile mevcut asgari ücretin 1,745 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    MB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ YAYINLADI!

    Merkez Bankası, 2022 Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi İstatistiklerini yayınladı. 2022 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    MERKEZ BANKASI'NDAN YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ!

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,35 ve yüzde 20,63 olarak gerçekleşmiştir
  • Eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu! 2022 Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül enflasyon beklentisi nedir?

    MB 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2022 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 31,26 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 38,45 olasılıkla ise yüzde 37,00 – 43,99 ralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 22,86’sının beklentilerinin yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 42,86’sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.