İnşaat maliyet endeksi (İME),2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,59 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,41, işçilik endeksi %0,97 düştü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %3,43 düştü, işçilik endeksi %24,63 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Eylül 2019



BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0.73 DÜŞTÜ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,61, işçilik endeksi yüzde 1,00 düştü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,78 düştü, işçilik endeksi yüzde 24,93 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Eylül 2019

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,73 düştü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,84 düştü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 8,44 düştü, işçilik endeksi yüzde 23,55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı, Eylül 2019

İnşaat maliyet endeksi ve değişim oranları, Eylül 2019

