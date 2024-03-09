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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor: 0 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Eyüpspor: 0 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:41 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:41
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        Eyüpspor evinde yenildi
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda lider Eyüpspor'u 1-0 yendi.

        Stat: Eyüp

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

        Eyüpspor: Birkan Tetik, Murat Uçar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Fredy (Dk. 75 Seslar), Recep Niyaz (Dk. 86 Sinan Gümüş), Ampem (Dk. 63 Saiz), Regattin, Bruno (Dk. 63 Thuram)

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 90 Ologo), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 53 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Ozan Sol (Dk. 75 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 90 Ahmet İlhan Özek)

        Gol: Dk. 49 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 10 Hakan Barış, Dk. 45+1 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 68 Regattin (Eyüpspor)

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