Eyüpspor: 0 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda lider Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Eyüpspor: Birkan Tetik, Murat Uçar (Dk. 86 Melih Kabasakal), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter, Fredy (Dk. 75 Seslar), Recep Niyaz (Dk. 86 Sinan Gümüş), Ampem (Dk. 63 Saiz), Regattin, Bruno (Dk. 63 Thuram)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 90 Ologo), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 53 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Ozan Sol (Dk. 75 Eren Aydın), Geraldo (Dk. 90 Ahmet İlhan Özek)
Gol: Dk. 49 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Hakan Barış, Dk. 45+1 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 68 Regattin (Eyüpspor)