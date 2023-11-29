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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor'da Başkan Özkaya, futbolcular ve taraftardan Arda Turan'a moral - Futbol Haberleri

        Eyüpspor'da Başkan Özkaya, futbolcular ve taraftardan Arda Turan'a moral

        1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı 2-1 yenen Eyüpspor'da maçın ardından Başkan Murat Özkaya, Arda Turan'ı tribünlere götürüp alkışlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:37
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        Eyüpspor'da Arda Turan'a moral
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        Geçtiğimiz hafta lider Eyüpspor, 1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı Bruno ve Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü.

        ARDA TURAN'A TAKIMDAN MORAL

        Banka müdürü tarafından milyonlarca doları alınan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a karşılaşma sonrası Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, futbolcular ve taraftarlar moral verdi. Başkan Murat Özkaya, Turan'ı maç sonu tribünlere alkışlattı. Futbolcular, karşılaşma sonrası Arda Turan'ın etrafında toplanırken, takımın tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok da bir konuşma yaptı.

        Demirok, "Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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