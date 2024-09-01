Eyüpspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

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SAAT: 19.15

YAYIN: beIN Sports 1

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, ligin yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor'a konuk oluyor.

Eyüpspor: Berke, Tayfur, Claro, Robin, Umut, Melih, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Lundstram Cihan, Orsic, Draguş, Enis Destan

* Isınma esnasında sağ üst adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski nedeniyle kadrodan çıkarılan Savic’in yerine Lundstram ilk 11’e dahil edildi.

Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.

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UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti. Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.