HABERTURK.COM

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg insanların 2030 yılına kadar insanların akıllı gözlüklerini kullanarak başkalarının evlerine 'ışınlanacağını' belirtti. Tabii burada bahsedilen ışınlanma bilim kurgu filmlerindeki gibi fiziksel olarak lokasyon değiştirme değil, sanal bir seyahat anlamına geliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele için seyahat sayısını azaltmanın önemine değinen Zuckerberg "Gelecekte tabii arabalar ve uçaklar olmaya devam edecek. Ancak daha fazla ışınlanmamız sadece toplu taşımada geçirdiğimiz vakti azaltmayacak, toplum ve dünya için de yararlı olacak" dedi.

Günümüzde Google, Apple, Micrsoft gibi devlerin hepsi artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Bu dijital bir görüntüyü gerçek dünyaya yerleştirmeye izin veriyor.

2014'TE SANAL GERÇEKLİĞE 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Zuckerberg bu teknolojinin gelişmesiyle insanların birini aramak veya videokonferans yapmak zorunda kalmayacağını belirterek "Parmağınızı şıklatıp ışınlanacaksınız ve konuşmak istediğiniz kişinin kanepesinde oturuyor olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Facebook 2014 yılında sanal gerçeklik gözlüğü geliştiricisi Oculus'u 2 milyar dolara satın almıştı. Sanal gerçeklik gözlükleri artırılmış gerçeklikten farklı olarak transparan görüş sunmuyor. Yani sanal gerçeklik gözlüğü ile tamamen sanal bir dünyaya giriş yapıyorsunuz.

Zuckerberg şu anda şirketinin artırılmış gerçeklikle ilgili yaptığı çalışmaların detayını vermedi ancak artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin bir paranın iki tarafı gibi olduğunu belirtti.