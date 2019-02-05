Türkiye’de 44 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook, 2017’nin Mayıs ayında Habitat Derneği (Habitat) ile birlikte başlattığı “Kontrol Bende” adlı çevrimiçi eğitim programının yaygınlaştırılacağını duyurdu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) da desteklediği programla ilgili olarak BTK’nın Ankara ofisinde gerçekleşen Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında, “Kontrol Bende”nin ilk yılının sonuçları ve gelecek hedeflerini paylaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nu da katıldığı toplantıda verilen bilgiye göre, ilk aşamada Türkiye’nin 20 farklı ilinden 100 gönüllü üniversite öğrencisine eğitim vererek, bu gönüllülerin yaşadıkları illerdeki 10 bin kişiye ulaşmalarını hedefleyen Kontrol Bende projesi, ilk yılında toplam 11 bin 115 kişiye ulaştı. Programın ikinci dönem için hedefi ise 30 farklı şehirden 120 gönüllüye eğitim vererek toplamda 15 bin kişiye ulaşmak olarak açıklandı.
BTK’nın Ankara ofisinde gerçekleşen Güvenli İnternet Günü etkinliğinde, Kontrol Bende gönüllüleri öğrencilerle güvenlik temalı oyunlar oynayarak aileleri ve öğretmenleri Facebook’un güvenli kullanımı konusunda bilinçlendirdi. Etkinlikte konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Yöneticisi Çağatay Pekyörür, insanların ve bilgilerinin Facebook’taki güvenliğini sağlamanın en büyük öncelikleri olduğunun altını çizdi.
TÜRKİYE'DEKİ KULLANICI SAYISI 44 MİLYONU AŞTI
Pekyörür, “Türkiye’de 44 milyondan fazla insan Facebook’u ziyaret ederek hayatlarını paylaşıyor ve arkadaşları ve aileleriyle bağlantı kuruyorlar. Türkiye’deki topluluğumuzun platformumuzda çok daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi için insanların güvenliğini sağlama sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Topluluğumuza daha iyi hizmet verebilmek ve dünyayı daha bağlantılı bir yer haline getirebilmek adına yeni araçlara ve teknolojilere yatırım yapıyor ve politikalarımızı iyileştiriyoruz. Ancak, insanları Facebook’u nasıl güvenli kullanabilecekleri konusunda eğitme sorumluluğumuzun da farkındayız” diye konuştu.
Önceliklerinin kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyen Pekyörür, güvenliği sağlamak amacıyla kullanıcılara sundukları raporlama araçlarının yanı sıra yapay zeka ve otomasyon teknolojilerini kullanarak bir dizi önlemler aldıklarını da belirterek, şunlar söyledi: "Kontrol Bende programının ilk yılında 100 gönüllüyü eğitip bu gönüllülerle beraber 20 şehirde 10 bin kişiye ulaşma hedefiyle yola çıkmıştık, 11 bin 115 kişiye ulaştık. İkinci yılımızda da 120 gönüllü eğitip 30 şehirde 15 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."
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