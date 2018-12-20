2018 yılı genelinde veri skandallarından başını kaldıramayan sosyal ağ Facebook, borsadaki kara günlerine bir yenisini daha ekledi. Önceki gün New York Times’ta yayınlanan raporda, 150’den fazla şirkete, yıllardır kullanıcı bilgilerine erişim izni verdiği ortaya çıkan Facebook’un ABD borsalarında işlem gören hisseleri dün yüzde 7.2 düştü.
Facebook’un Microsoft, Netflix, Spotify, Amazon ve Yahoo gibi 150'den fazla şirkete, kullanıcıların kişisel verilerine erişim olanağı verdiği ifade edilen raporun yayınlanmasının ardından, dün ABD Merkez Bankası Fed’in yaptığı faiz artışı ve 2019’da iki fai artırımı öngördüğünü paylaşması, hisse senetlerindeki satış dalgasını hızlandırırken; bundan teknoloji hisseleri de nasibini aldı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ağırlıklı olarak teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq Endeksi’nde kayıp yüzde 2.2 olurken, Facebook hisselerindeki düşüş ise yüzde 7’yi aştı. Bu sert düşüş, Facebook’un piyasa değerini bir günde 29 milyar dolar birden erimesine yol açtı.
BORSA TARİHİNİN KAYIP REKORUNU KIRDI
Aslında Facebook’un değerindeki sert düşüş, esas olarak şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı 25 Temmuz’un ertesinde başladı. Bu yılın ilk çeyreğinde Cambridge Analytica skandalının patlak verdiği Facebook’un kullanıcı sayısındaki artışın yavaşladığı ve bu yılın geri kalan çeyreklerinde gelir büyümesinin de azalacağının ortaya çıkmasının etkisiyle, 26 Temmuz 2018’de sosyal ağın hisseleri bir günde yüzde 20’leri aşan oranda düşmüştü.
Facebook’un 26 Temmuz 2018’de yaşadığı 120 milyar dolarlık düşüş, geçmişi 1792 yılına kadar giden ABD borsalarında en yüksek günlük değer kaybı olarak kayıtlara geçmişti. 2012 yılının mayıs ayında ABD borsalarında işlem görmeye başlayan Facebook’un hisseleri tarihinin en yüksek değerine 217.5 dolar ile 25 Temmuz 2018’de çıktı.
Son yaklaşık 5 aylık dönemde şirketin hisseleri 133 dolara kadar indi. Bu dönemde hisse fiyatı yüzde 38’den fazla düşen Facebook’un piyasa değeri de 626 milyar dolardan, 384 milyar dolara kadar geriledi. 25 Temmuz’dan bu yana Facebook’un piyasa değeri de 242 milyar dolar düşmüş oldu.
ZUCKERBERG’İN SIRASINI, CARLOS SLIM KAPTI
Dünyanın en büyük sosyal ağının veri skandallarının gölgesinde yaşadığı bu sert düşüş, kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in de servetini eritti. Dünyanın en zenginleri listesinde 6. sırada yer alan Zuckerberg, dünkü düşünü ardından 7. sıraya geriledi.
Bu yılın serveti en çok eriyen milyarderi olarak kayıtlara geçen Zuckerberg, zenginler listesindeki 6. sırasını dün itibariyle Meksikalı milyarder Carlos Slim’e kaptırdı. Facebook hisselerindeki son düşünün ardından Mark Zuckerberg’in kişisel serveti 52.9 milyar dolara indi. Bu yılın başından bu yana Facebook’un kurucusunun kişisel servetinin 20 milyar doları eridi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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