Çevrimiçi oyun platformu FACEIT, hizmet verdiği ülkeler arasına Türkiye’yi ekledi. Oyunseverlerin sistemdeki oyunları lig düzeninde oynayarak puan topladığı ve karşılığında nakit para ve donanım ödülleri kazandığı platform, 14 Aralık 2018 tarihinden itibaren Turkish Stars League adlı yapılanma ile hizmete girdi.
Turkish Stars League Platformun kurucu ortaklarından olan ve kendisi de profesyonel bir e-spor oyuncusu olan Özgür Alagül, Türkiye’de bir e-spor oyuncusunun yıllık kazancının 100 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtirken, Turkish Stars League’in profesyonel oyuncu yetiştirme misyonunun altını çizdi.
Londra’da 2012’de kurulan FACEIT’in Türkiye ayağı olan Turkish Stars League (TSL), Türkiye'de eksik olan düzenli lig yapısını hızlı ve güvenli bir şekilde oyunseverlere sunmayı hedefliyor. Özgür Alagül, İlker Karaş, Mehmet Sinan İğci ve Hamza Sönmez tarafından kurulan platform, Türkiye’de Counter Strike: Global Offensive ve PUBG oyunlarını destekliyor.
Projenin destekleyenleri arasında MSI ve ViewSonic yer alıyor. Oyunculara yönelik donanım ve nakit para ödüllü etkinliklerin desteğini sağlayan bu iki firmanın yanına yeni firmalar da ilerleyen zamanda eklenecek. Her ay oyuncuların gelişimi için ViewSonic 1on1 Series ve MSI 1on1 Dragon Challenge isimli özel etkinlikler TSL içinde yer alacak.,
Birinci şahıs nişancı oyunu olan Counter Strike:Global Offensive, uzun süredir Türkçe olarak oynanabiliyor ve Türkiye’de 1,5 milyona yakın oyuncusu bulunuyor. Battle royale oyunu olan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ise günlük 30 milyon aktif oyuncusuyla dünyada olduğu kadar, 500 binin üzerinde satarak Türkiye’de de son derece popüler olmayı başardı.
Yetenekli gençler, yılda 100 bin dolar kazanabilir
Kurucu ortaklardan İlker Karaş “Turkish Stars League, gençler ve küçük yaştakiler için de güvenli bir oyun ortamı sağlayacak. İnsanlar evlerinden çıkmadan, herhangi bir yere gitmek zorunda kalmadan ev konforunda oyun oynayabilecekler. Platformumuza özel İstanbul sunucularımız sayesinde hızlı ve kesintisiz oyun keyfi sunacağız.” dedi.
Turkish Stars League’in Counter Strike: GO sunucuları 128-tick rate ile yerel ağ (LAN) tecrübesine en yakın ping değerlerine sahip olacak. Pro Series, Division 1, Division 2, Division 3 yapılanması ile başarı seviyelerine göre dört ayrı ligde mücadele edecek oyuncular, haftalık ve aylık bazda ödül kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca, bu liglerden bağımsız olarak herkesin katılabileceği ödüllü etkinlik ve turnuvalar da Turkish Stars League’de yer alacak.
Dünya çapında profesyonel lige yükselme imkânı
Turkish Stars League, Türkiye’de başarılı olan oyunculara dünyanın en önemli turnuvalarından biri olarak kabul gören FACEIT Pro League’e (FPL) katılma imkânı verecek. Türkiye'den FPL elemelerine katılım hakkı veren tek platform olan Turkish Stars League, adilâne bir mücadeleyi desteklemek adına 7/24 çevrimiçi hakem ve TSL kurul ekibi ile lige müdahale etme, ticket sistemi ile sorunları anında raporlama ve oyunculardan alınacak geribildirimler ile oyun kalitesini de sürekli olarak yükseltme niyetinde.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.