Yetenekli gençler, yılda 100 bin dolar kazanabilir

Çevrimiçi oyun platformu FACEIT, hizmet verdiği ülkeler arasına Türkiye’yi ekledi. Oyunseverlerin sistemdeki oyunları lig düzeninde oynayarak puan topladığı ve karşılığında nakit para ve donanım ödülleri kazandığı platform, 14 Aralık 2018 tarihinden itibaren Turkish Stars League adlı yapılanma ile hizmete girdi.

Turkish Stars League Platformun kurucu ortaklarından olan ve kendisi de profesyonel bir e-spor oyuncusu olan Özgür Alagül, Türkiye’de bir e-spor oyuncusunun yıllık kazancının 100 bin dolar seviyesinde olduğunu belirtirken, Turkish Stars League’in profesyonel oyuncu yetiştirme misyonunun altını çizdi.

Londra’da 2012’de kurulan FACEIT’in Türkiye ayağı olan Turkish Stars League (TSL), Türkiye'de eksik olan düzenli lig yapısını hızlı ve güvenli bir şekilde oyunseverlere sunmayı hedefliyor. Özgür Alagül, İlker Karaş, Mehmet Sinan İğci ve Hamza Sönmez tarafından kurulan platform, Türkiye’de Counter Strike: Global Offensive ve PUBG oyunlarını destekliyor.

Projenin destekleyenleri arasında MSI ve ViewSonic yer alıyor. Oyunculara yönelik donanım ve nakit para ödüllü etkinliklerin desteğini sağlayan bu iki firmanın yanına yeni firmalar da ilerleyen zamanda eklenecek. Her ay oyuncuların gelişimi için ViewSonic 1on1 Series ve MSI 1on1 Dragon Challenge isimli özel etkinlikler TSL içinde yer alacak.,

Birinci şahıs nişancı oyunu olan Counter Strike:Global Offensive, uzun süredir Türkçe olarak oynanabiliyor ve Türkiye’de 1,5 milyona yakın oyuncusu bulunuyor. Battle royale oyunu olan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) ise günlük 30 milyon aktif oyuncusuyla dünyada olduğu kadar, 500 binin üzerinde satarak Türkiye’de de son derece popüler olmayı başardı.

Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir platformu Turkish Stars League adıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizde oyunlar çok seviliyor, Türkiye’de 30 milyonun üzerinde oyuncu var. Profesyonel oyuncuların artmasıyla e-spor konusunda da iddialı bir ülke hâline geliyoruz. Örneğin son dönemde yurt dışındaki takımlara transfer olan iki CS:GO oyuncusunun (Xantares ve Woxic) gelirlerine baktığımızda, yılda 100 bin dolar civarında kazandıklarını görüyoruz. Turkish Stars League de düzenli ve aktif lig yapısıyla bir e-spor akademisi işlevi görecek.

Yetenekli gençler, yılda 100 bin dolar kazanabilir

Kurucu ortaklardan İlker Karaş “Turkish Stars League, gençler ve küçük yaştakiler için de güvenli bir oyun ortamı sağlayacak. İnsanlar evlerinden çıkmadan, herhangi bir yere gitmek zorunda kalmadan ev konforunda oyun oynayabilecekler. Platformumuza özel İstanbul sunucularımız sayesinde hızlı ve kesintisiz oyun keyfi sunacağız.” dedi.

Turkish Stars League’in Counter Strike: GO sunucuları 128-tick rate ile yerel ağ (LAN) tecrübesine en yakın ping değerlerine sahip olacak. Pro Series, Division 1, Division 2, Division 3 yapılanması ile başarı seviyelerine göre dört ayrı ligde mücadele edecek oyuncular, haftalık ve aylık bazda ödül kazanma şansına sahip olacak. Ayrıca, bu liglerden bağımsız olarak herkesin katılabileceği ödüllü etkinlik ve turnuvalar da Turkish Stars League’de yer alacak.

Dünya çapında profesyonel lige yükselme imkânı

Turkish Stars League, Türkiye’de başarılı olan oyunculara dünyanın en önemli turnuvalarından biri olarak kabul gören FACEIT Pro League’e (FPL) katılma imkânı verecek. Türkiye'den FPL elemelerine katılım hakkı veren tek platform olan Turkish Stars League, adilâne bir mücadeleyi desteklemek adına 7/24 çevrimiçi hakem ve TSL kurul ekibi ile lige müdahale etme, ticket sistemi ile sorunları anında raporlama ve oyunculardan alınacak geribildirimler ile oyun kalitesini de sürekli olarak yükseltme niyetinde.