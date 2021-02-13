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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeFatih Karagümrük - Fenerbahçe CANLI YAYIN! Karagümrük Fenerbahçe maçı saat kaçta, hnagi kanalda?
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Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'e konuk oluyor. Ligde Galatasaray'a yenilen, ardından kupada Başakşehir'e elenen Fenerbahçe yara sarmak istiyor. Karagümrük ise ligdeki son 4 maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe CANLI YAYIN! Karagümrük Fenerbahçe maçı saat kaçta, hnagi kanalda?

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'e konuk oluyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE

STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 19:00
HAKEM: Halis Özkahya
YAYIN: BeIN Sports 1

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech
YEDEKLER: Viviano, Alparslan, Fatih, Salibur, Lens, Castro, Emre Çolak, Sobiech, Mevlüt, Vato Arveladze
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam
YEDEKLER: Harun, Mert, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Tisserand, Sinan, Fatih, Gökhan
TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut

MAÇTAN NOTLAR

Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

KANARYA'DA 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak. Mauricio Lemos ise kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Uruguaylı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yapılan maçta kırmızı kart görmüştü.

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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