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Fatih Terim'den flaş açıklamalar: Ben bitti demeden bitmez

Fatih Terim, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Terim geleceği ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanırken Dünya Kupası'nı ve diğer konuları da değerlendirdi

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  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Biz kendi aramızda her zaman oynarız. Ama Avrupa ve dünya ülkemiz adına çok önemli. Özellikle İtalya ve UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra doğal olarak her tarafta daha tanınır oluyorsunuz. Burada beni en çok etkileyen, duyulan saygı ve sevgi. Tabii ki bu beni gururlandırıyor.
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Bir Türk insanının dışarda sayılıp sevilmesi beni mutlu ediyor. O yüzden dışarıyı önemsiyorum. Allah'a şükür burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu ve buna benzer toplantı ve etkinliklere çok katıldım. Burada daha dikkatli olmak gerekiyor."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "İTALYA'YA GİDİŞİMİZ DAHA YUKARI ÇEKTİ"

    "UEFA Şampiyonluğu bir Türk antrenörünün ilk defa kazandığı bir şey. O bizim adımıza bir milat denebilir. Hemen arkasından İtalya'ya gidişimiz bizi çok daha yukarı çekti. İnanıyorum ki çektiğimiz belgeselden sonra daha da tanınmamız arttı."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii"
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Arkadaşlarımla kupalarla bir resim çektirdik. O ara oynadığımız maçları, kupaları düşününce o zaman anlıyorsunuz. Harcadığınız mesai, zaman o zaman anlaşılıyor. Yaptıklarımız hiç kolay değildi. Aileme teşekkür ediyorum. Orada bulduk huzuru ve dayanma gücünü. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "DOĞRU PROJE OLURSA DÜŞÜNÜYORUM"

    "Ben zaten neyin ne olacağını söyleyeceğim. Son birkaç aydır faaliyetlerimizde de söylüyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyler düşünüyorum."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "KUPADA HAKEMLER İYİYDİ"

    "Herkes kendi hakemini kazanmaya çalışıyor. Biz en iyi hakemimizi göndermemek için uğraştığımız için... Dünya Kupası'nda genel olarak hakemler de iyi yönetti."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "HAFTANIN ALDATANINI SEÇELİM"

    "Bundan 7-8 sene önce futbol direktörüyken ben, bu konuyu konuşmuştuk. 1 dakika 40 saniyede attığımız taç var. 3 dakikada attığımız frikik var. Böyle böyle 45-50 dakika yok. Kalecinin 1.dakikadan itibaren vakit geçirme isteği olmaması gerekir. Olursa da sizin çok çabuk kullanmanız gerekir. Ben şunu önerdim; görsel yayınlar çok önemli. Türk milleti gördüğüne inanır. Haftanın oyuncusunu seçiyoruz, takımını seçiyoruz falan... Haftanın aldatanını da seçelim. İlk görüntüler 18 takımdan olsun. Her hafta seçeceğiz. Biz de görelim. birkaçını gösterirlerse taraf tutuyor olabilir. Bizde 18 oyuncu bulunur."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Şimdiki nesil çok daha başka. Ekranın önünde bir ara devamlı bağırırken gösteriyordu. Bugün dönüşümünü yakalayamayan hiç bir insan  başarılı olamaz. Eskinin önemli şeylerini alabilirsiniz ama yeni şeyler katmak zorundasınız. Değişimin bizden kaçması mümkün değil. Doğru değişimler hem insana hem de yaprığınız işe iyi gelir."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Değişmeyen tek şey ön yargılı olmamaktır. GQ dergisi için yaptığımız röportajı Katar'da yaptık. O zaman çok sıcaktı. Ama Dünya kupası zamanında böyle olmuyor dediler. Dünya Kupası için gittiğimiz gün yağmur çiseledi. Önyargılı olmamak lazım. Katar'daki Dünya Kupası bunu çıkardı ortaya. Çok güzel bir futbol havası vardı."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Dünya Kupası için bundan sonra da kasım-aralık döneminin tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka tartışılmalı. Burada mecburiyetten koyuldu. Ben inanıyorum ki Dünya Bunu tartışacaktır. Adam oynamış 50-60 maç... Haziranda, bütün senenin yıpranmışlığıyla gelen bir oyuncu grubu var."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Artık yeni şeyler söylemeliyiz. Bundan birkaç ay önce Paris'teydik. Maç 20 dakika geç başladı. Kaç milyar insan izliyor. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapıyorsunuz. Demek ki bizde oynanması gereken bazı maçlar bahanesiz oynanmalı. Demek ki olabiliyor."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "MESSI'NİN YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK"

    "Biraz daha hareket, çabukluk ve tempo katmak istiyor futbol. Ben ciddi anlamda Messi hayranıyım. Ve ya çok beğenen biriyim. Bunu daha önce de söylemiştim. Diğer bütün büyük oyuncular, hakikaten büyük oyuncular. Ancak Lionel Messi'nin sahada istediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Arjantin Messi'ye odaklı bir oyun tarzını benimsemek zorundaydı zaten. Bana göre turnuvanın en iyi orta sahası da onlardaydı. Dünya da bir tuhaf. Adamın kariyerine baktığınızda kazanmadığı hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nı almasa biz bu adamı bir yere koymayacak mıyız. Futbol hak ettiğini bilen insana verdi. Önce Allah sonra futbol."

     
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Messi sahada çok lider... Bir canlı izleyin, görürsünüz. Millet sanıyor ki hiç konuşmuyor. Çok yönlendiriyor. Bakışıyla, konuşmasıyla çok yönlendiriyor. Lider olmayan hiçbir insan, burada olamaz."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "YENİ TERİMLERDEN FATİH TERİM'İ SEÇEYİM"

    "Taktik bilgisi önemli ama kendisinin inandığı sistem nedir o önemli. Değişik kelimelerden değişik şeyleri kullanabiliriz. Ben yeni terimlerden Fatih Terim'i tercih edeyim. Saflar gitgide büyüyor. Kaleci antrenörlüğü büyük bir uzmanlık alanı. Duran top hocaları değişiyor. Fizik açıdan önemli insanlara teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla ben son direktörlüğümde sportif direktörlüğünde scout, analiz hepsini kursa tabii tuttuk. Umuyorum ki hala devam ediyordur."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Antrenörün bütün baskılara dayanması gerekir. Baskısız bir teknik adamlık hiçbir yerde yoktur. 20 maç kazanın 20'sinde aman bu çok önemli dediler. Şampiyon oldum, sonraki gün bana 'Hocam aman diyeyim önümüzdeki sezon çok önemli' diyenler oldu. Kendi yöneticilerimden. Teknik adamlık zor, nelerle uğraştık biz."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Baskı beni motive etmiyor. Baskıyı kim ister? Baskıyla yaşamayı öğreniyorsun."

     
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Tutarlı olmayan insan hata yapar. Dünyanın en zeki insanları sporculardır. Zeki olmasa spor yapamaz. Duruşunuzdan her şeyi çözebilirler ve anlayabilirler. 'Hocamız da korkuyor' derse bir oyuncu aleyhinize olur. Sizin duruşunuz oraya bir mesaj veriyor. Yalan da söyleseniz anlarlar. Belhanda 'bir gün gittim sordum hocam ben niye yokum' diye 'çünkü ben hocayım' demişim. Muhakkak izah ederim bunu ama izah etmek zorunda olmadığımı ifade etmek istiyorum. Belhanda çok karakterli bir çocuk. Kolay kolay yönetilemeyecek bir oyuncu. Teknik adam çok yönlü bir adam artık."

     
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "BEN DAHA BİTTİ DEMEDİM"

    "Benim hikayem ben bitti demeden bitmez. Benim yerime fikir belirtenler var ama bitmez. Çok fazla konuşmadım. Bundan sonra sosyal medyayı biraz daha aktif kullanacağım. Benim hayatım futbol. Kendim en iyi yaptığım iş olarak bunu biliyorum. yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes de ne yapmak istediğimizi anlar. Bir çok Milli Takım, kulüp takımı olağanüstü rakamlarla da gelenler oldu ama ben hep hayır dedim."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "HİÇBİR YORUMA AĞZIMI AÇMADIM"

    "Ben hiçbir yoruma ağzımı açmadım. Ben onları şöyle rahatlatayım. Çok uzun bir liste verdim. Çoğunun bir röportajı var. 4 bölüm değil de 14 bölüm de olsaydı yetmeyecekti. Burada gurur duymaları gereken. Bir teknik adamın Netflix gibi bir yerde belgeselinin yapılması. İki burada her türlü insanın burada çalışması yabancı, Türk böyle bir şey çıkardığı için övünmesi lazım."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

    "Ben yokum diye alınanlar var ama benim ailemden de yoktu. O bölümlerin sonu gelmezdi. Kırılan oldu beğenmeyen oldu olabilir saygı duyarım ama gönlümüz hepsini istedi ve birçoğuna da müdahale etmedik. Zaten ettirmiyorlardı. İyi bir yol açtığımı düşünüyorum. ben onu bir iki şeyle telafi edeceğim. Kitabı bunun için önemsiyorum. Ben kendim orada anlatılmayanları anlatacağım."
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!
  • Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

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