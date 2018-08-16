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Öte yandan Süper Kupa Finali özelinde ve genel olarak Martin Linnes’in oyunundan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda daha hazır gördüğü Mariano’yu Ankaragücü maçında olduğu gibi Göztepe karşısında da ilk 11’de sahaya sürecek.