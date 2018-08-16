Fatih Terim kararını verdi! Feghouli, Belhanda, Gomis...
16.08.2018 - 09:42 | Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da Göztepe maçı yaklaşırken gözler üç yıldıza döndü. Transferde durgun bir dönem geçiren sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Feghouli, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'le ilgili kararını da verdi!
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TFF Süper Kupa’sını Akhisarspor'a kaptırdıktan sonra Süper Lig’in ilk maçı olan Ankaragücü karşısında önemli isimleri yedek soyunduran Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçıyla ilgili kararını verdi.
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Terim, kupa finalinde son penaltıyı kaçıran Bafetimbi Gomis'in formsuz olduğu gerekçesiyle Ankara deplasmanında Eren Derdiyok'a görev vermişti.
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Deneyimli teknik adam, geçen seneden beri istenilen performansı tam anlamıyla sahaya yansıtamayan Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli’yi de geçen hafta ilk 11’de sahaya sürmemişti.
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Bu iki önemli ismin yerine Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru’yla maça başlayan Terim, Ankaragücü karşısında alınan 3-1’lik skor sonrası forma adaletini de devreye soktu.
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Formayı hak edene vereceğinin sinyalini veren İmparator’un, pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Göztepe karşılaşmasında da hücum bölgesinde Onyekuru, Sinan, Rodrigues ve Eren dörtlüsüyle maça başlaması bekleniyor.
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Öte yandan Süper Kupa Finali özelinde ve genel olarak Martin Linnes’in oyunundan memnun olan tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda daha hazır gördüğü Mariano’yu Ankaragücü maçında olduğu gibi Göztepe karşısında da ilk 11’de sahaya sürecek.
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MUĞDAT'IN GÖZÜ TERİM'DE
Cimbom’un yeni transferi Muğdat Çelik, "Hayalimi gerçekleştiriyorum" dediği Galatasaray’da taraftarların önüne çıkmak için adeta gün sayıyor.
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Özellikle Sakarya ile oynanan hazırlık maçının ardından sosyal medya üzerinden aldığı tebrik mesajlarıyla oldukça mutlu olan 28 yaşındaki oyuncu, ilk kez Sarı-Kırmızılı tribünlerin önüne çıkacağı için de çok heyecanlı.
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Galatasaray’ın bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde oynayacağı Göztepe maçına çok iyi şekilde hazırlanan Muğdat’ın, antrenmanlarda hocasının gözüne girmeye çalıştığı bildirildi.
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Göztepe önünde ilk 11’de olmasa da mutlaka süre almak isteyen deneyimli oyuncunun, Fatih Terim’den forma beklediği kaydedildi.
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