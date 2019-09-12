Milli aranın ardından Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçının kadrosunu netleştiriyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sarı-kırmızılılarda merak edilen konulardan birisi de Fernando Muslera... Uruguay Milli Takımı'na giden ve uzun bir yolculuğun ardından bugün takıma katılacak olan Nando'nun yine Paşa karşısında forma giyeceği kaydedildi. Teknik heyetin sürekli irtibat halinde olduğu Muslera'nın akşam idmanına çıkması beklenirken, 33 yaşındaki eldivenin de yol yorgunluğuna rağmen takımını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.

LEMINA DA SAHADA OLACAK

Galatasaray'da önceki gün özel program nedeniyle salonda çalışan Mario Lemina'da herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtildi. Yıldız oyuncunun takımla çalışmalara devam ettiği belirtilirken Kasımpaşa karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.