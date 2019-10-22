Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında bu akşam İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Dev maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı da gerçekleştiren teknik direktör Fatih Terim Real Madrid maçının önemine dikkat çekti. Kazanmaları halinde Şampiyonlar Ligi’nde yola devam etmeleri için önemli bir adım atacaklarını belirten deneyimli teknik adam, “Taraftarımız PSG maçında yenilmemize rağmen bizleri ayakta alkışladı. Son Sivas maçında ise kazanmamıza rağmen tepkileri duydunuz. Onlar bizden sadece mücadele etmemizi ve iyi futbol sergilememizi istiyor. Onlara neler yapabileceğinizi gösterin” ifadelerini kullandığı kaydedildi.