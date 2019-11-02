Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, forma giyen bütün oyuncuların elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Fatih Terim, beraber oynama kültürlerini arttırmaları gerektiğini anlatarak, "Bugün bütün arkadaşlarımızın elinden geleni yaptığı bir oyun oldu. Beraber oynama kültürümüzü arttırmamız ve değişikliklere hazır olmamız lazım. Bunları geliştirerek devam ettiğimizde çok daha başarılı bir takım olacağız. Bugün özellikle ilk 25 dakika devamlı atağı tazeleyen bir Galatasaray vardı. Bu hepimizin beklediği ve özlediği bir şeydi. Geneli baktığımızda bir tane hariç pozisyon vermedik. Daha önce yediğimiz kontraları yemedik. Çok da pozisyon bulduk. Topsuz alana koşan oyuncu sayımızı arttırdığımız zaman çok daha etkili bir takım olacağız. Genel olarak bugünden memnunum." diye konuştu.

Terim, maçta bazı önemli futbolculara görev vermemesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben 30 seneyi aşkındır teknik direktörlük yapıyorum. Bugüne kadar 11'de olan hiçbir oyuncunun 'Çok teşekkür ederim bu formayı bana verdiniz.' dediğini duymadım. Dolayısıyla oynamayan oyuncunun 'Ben neden yokum.' deme hakkı olmamalı. Üzülmeli, reaksiyon göstermeli... Bunları kabul edebilirim. Bunu, hep beraber oynayacağız. Haftada zorluk derecesi yüksek 3 maç oynuyoruz. Kolay değil bunlar. Nasıl bir oyuncu grubuna forma verdiğiniz zaman diğerleri saygı duyuyorsa, herkes de duyacak. Ancak kolay kabul etmemeli. Onu da antrenmanlarda, davranışlarıyla ve forma verildiği zaman sahada gösterecek. Adaleti temin etmeye çalışıyoruz."

Tecrübeli teknik direktör, karşılaşmada sarı kart görmesiyle ilgili "Kural gereği sarı kartı hak ettim. Çizgiye basmıştım ama isteyerek basmadım. Kural doğru işledi." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULARIN GELECEĞİNE HARCAMA YAPMAMIZ LAZIM"

Fatih Terim, genç oyuncuları Yunus Akgün ve Emin Bayram ile bugün sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "Atalay Babacan ve Mustafa Kapı ile de sözleşme imzalanacak. Orada bir sıkıntımız yok. Zaten altyapıya bakış açımızı biliyorsunuz. Ülke olarak transfer yaparken oyuncuların geçmişine harcama yapıyoruz, halbuki geleceğine harcama yapmamız gerekir. Bunu Galatasaray'ın prensibi haline getirmeliyiz. Bu, zaten altyapıya bakış açımı gösteriyor. Galatasaray, kendisine faydalı olacak oyuncuları bırakmaz." şeklinde görüş belirti.

Terim, Taylan Antalyalı'nın kadroda olmamasıyla ilgili bir soru üzerine, "Bu kadar çok konuşulmasını yadırgadım. Taylan'ın Galatasaray'da oyununu seyrettiler mi, ne vereceğini biliyorlar mı çok merak ediyorum. Taylan'ı böyle bir maçta riske atar mıyım. Onun zamanı var. Galatasaray'ın bu konudan önemli birçok sorunu var." ifadelerini kullandı.

FALCAO'NUN DURUMU

Fatih Terim, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır tedavi gören Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun bir süre daha takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Falcao'nun tedavisi için yarın İspanya'ya gideceğini aktaran Terim, "Falcao, orada bizi ziyaret emek için kampımıza gelecek. Zaten Madrid onun şehri. Real Madrid maçında oynamaz, hatta Gaziantep ile yapacağımız maçta da oynayamayacak. Ondan sonra milli takım arası var. Aradan sonra takıma katılabilir. En az 10 gün İspanya'da tedavi görmeye devam edecek." diyerek sözlerini tamamladı.