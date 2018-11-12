Olaylı geçen Fenerbahçe derbisinin ardından cezalı ve sakat oyuncuları nedeniyle Kayseri’ye 7 eksikle giden Galatasaray’da uygulanan yeni sistem meyvesini verdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; yedek kulübesinden takımını yönetemese de oyuncularını Kayseri deplasmanına farklı bir formasyonla çıkaran teknik direktör Fatih Terim, yeni oyun planından memnun kaldı. Özellikle orta sahada eksikler nedeniyle yaşanan sıkıntıyı gidermek için 3-5-2 dizilişine geçen İmparator, 3-0’lık galibiyetin ardından büyük mutluluk yaşadı. Ozan, Serdar ve Maicon üçlüsüyle maça başlayan Terim, gol yenmemesinden ise ayrıca memnun kaldı. İki bekini de hücumcu olarak kullanan deneyimli teknik adam, hücumdaki etkinliğin artmasının sevincini yaşadı. Cezalı Ndiaye ve Donk’un yanı sıra Emre Akbaba ile Fernando’nun sakat olması nedeniyle ilk 11 oluşturmakta zorlanan Terim’in verilen milli arada yeni sisteminin üzerine gideceği ve önümüzdeki maçlarda da üçlü savunma sistemini uygulamayı düşündüğü öğrenildi.

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