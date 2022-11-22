Fazla mesaide bu ayrıntıya dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik İşveren Fazla mesaide bu ayrıntıya dikkat
ABONE OL

Asgari ücretli işçinin fazla mesai ücreti hesabı

Fazla mesai ücreti işçi işveren arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor. Sözleşmede hüküm bulunması halinde fazla mesai ücrete dahil edilebiliyor. Peki asgari ücretle çalışan işçilerde bu kural nasıl uygulanır? Fazla mesai ücreti asgari ücrete dahil edilebilir mi? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, fazla mesai ücreti ile ilgili merak edilenleri yazdı

Fazla mesaide bu ayrıntıya dikkat
Fazla mesaide bu ayrıntıya dikkat!
0:00 / 0:00

İş Kanunu’nda fazla mesai ücretinin ücrete dahil edilebileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Bununla birlikte, Yargıtay, gerek bireysel iş sözleşmesinde, gerekse toplu iş sözleşmesinde “fazla çalışma ücrete dahildir” şeklinde hüküm bulunması halinde sözleşmeyi geçerli kabul ediyor. Ancak, sözleşmede bu yönde hüküm bulunması işverenin hiç fazla mesai ücreti ödemeyeceği anlamına gelmiyor.

Kanuna göre, haftalık çalışma süresi 45 saat. Haftanın 6 günü çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresi ise 7.5 saat olarak uygulanıyor. İşçi ve işveren anlaştığı takdirde çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmayacak şekilde dağıtılabilir. Başka bir ifadeyle, işveren fazla çalışma için ücret ödemek yerine iki aylık dönemde haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmayacak şekilde denkleştirme yapabilir. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile dört aya kadar çıkartılabilir. Turizm sektöründe ise iş sözleşmesiyle 4 aya kadar, toplu iş sözleşmesi ile de 6 aya denkleştirme yapılabilir.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ PEŞİN ÖDENMİŞ KABUL EDİLİYOR

Sözleşmede, “Fazla çalışma ücrete dahildir” denilmesi, fazla çalışmaya ilişkin ücretin işverence peşin olarak ödendiği anlamına geliyor. Kanuna göre, yıllık fazla çalışma 270 saati aşamaz. Bu durumda aylık 22,5 saate kadar fazla çalışmanın karşılığı ücret işverence peşin ödenmiş sayılıyor.

Yargıtay, “Fazla çalışma ücrete dahildir” şeklinde hüküm bulunan sözleşme ile çalıştırılan işçinin aylık 22,5, yıllık olarak da 270 saati aşan fazla çalışmaları için ayrıca ücret ödenmesini öngörüyor. Tabii bunun için işçinin fazla çalışmalarının bu süreleri aştığını kanıtlaması gerekiyor.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ NE KADAR?

İş Kanunu’na göre, fazla çalışma ücreti normal çalışma ücretinin yüzde 50 fazlası olarak uygulanır. Sözleşme ile bu oran artırılabilir ama azaltılamaz.

Aylık ücretle çalışan işçinin saatlik ücretinin hesabında bir ay 225 saat olarak kabul edilir. Örneğin, brüt ücreti 10 bin lira olan işçinin saat ücreti (10.000 TL/225 saat = ) 44.44 TL’dir. Bu işçinin fazla çalışma ücreti ise saat başı 66,67 TL’dir.

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİDE “HER ŞEY DAHİL” DERKEN DİKKAT!

Yukarıda ifade edildiği gibi, “fazla çalışma ücrete dahildir" denilmesi, ayda 22,5 saatlik fazla çalışmanın karşılığının işverence peşin ödendiği anlamına geliyor.

Asgari ücretle çalışan işçi sayısı her geçen yıl artıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçinin “fazla çalışma ücrete dahildir” sistemiyle çalıştırılabilmesi için, ücretinin asgari ücretten fazla olması gerekir. Peki, ne kadar fazla olması gerekir?

2022 yılının ikinci yarısı itibarıyla brüt asgari ücret 6.471 TL’dir. Buna göre, asgari ücretli işçinin normal saatlik ücreti (6471 TL/225 saat = 28,76 TL) 28,76 TL’dir. Asgari ücretli işçinin 1 saatlik fazla mesai ücreti ise şu an için 43,14 TL’dir.

“Fazla mesai ücrete dahildir” denildiğinde, ayda 22,5 saatlik fazla çalışmanın karşılığı olan ücretin peşin ödenmiş olabilmesi için asgari ücretle çalışan işçiye asgari ücretin yanı sıra ayrıca (43,14 TL X 22,5 saat = 970,65 TL) her ay brüt 970,65 TL ödenmesi gerekir. Yargıtay’a göre (9. H.D. Esas No: 2010/7792, Karar No: 2012/15535), aksi takdirde o işyerinde “Fazla çalışma ücrete dahildir” denilmesinin hukuken bir geçerliliği olmaz.

Asgari ücreti aşan ödemelerden vergi ve prim kesiliyor. Bu nedenle, “Fazla çalışma ücrete dahildir” sistemi ile çalıştırılan asgari ücretli işçinin alacağı net ücretin şu an 6.153 TL’den az olmaması gerekir.

Fazla çalışmanın ücrete dahil olmadığı işyerindeki asgari ücretli işçiye ise sadece fazla çalışma yaptığı süreler için saat başına brüt 43.14 TL ödenmesi yeterli olur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EYT'DE SON DAKİKA | EYT’den emekli işçi için prim indirimi! - Haberler
SOSYAL GÜVENLİK EYT’li işçi için prim indirimi
EYT SON DAKİKA BUGÜN: EYT’li zorla emekli edilebilir mi? Uzmanından EYT'de merak edilenler
SOSYAL GÜVENLİK EYT’li zorla emekli edilebilir mi?
TİSK’ten asgari ücret zammı açıklaması!
SOSYAL GÜVENLİK TİSK’ten asgari ücret açıklaması
Prim borçlarında zaman aşımı kaç yıl? - Ekonomi Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK O borçtan nasıl kurtulursunuz?
İşyerinde özel hayat kriteri
SOSYAL GÜVENLİK İşyerinde özel hayat kriteri
Sosyal harcama pastası küçüldü
SOSYAL GÜVENLİK Sosyal harcama pastası küçüldü
EYT’de sona doğru
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de sona doğru
Hangi EYT'liler borçlanmaya takılıyor? - Son Dakika EYT Yasası Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Borçlanmaya takılan EYT’liler
Son dakika EYT yasası | EYT teklifi Aralık'ta TBMM'ye gelecek
SOSYAL GÜVENLİK EYT teklifi Aralık'ta Meclis'e gelecek
Son dakika haberi İki bakanlıktan EYT açıklaması
SOSYAL GÜVENLİK İki bakanlıktan EYT açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.