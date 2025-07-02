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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe F.Bahçe'yle anılıyordu, Juventus'a gidiyor - Fenerbahçe Haberleri

        F.Bahçe'yle anılıyordu, Juventus'a gidiyor

        Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kanadalı forvet Jonathan David, İtalyan devi Juventus'la anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:29
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        F.Bahçe'yle anılıyordu, Juventus'a gidiyor!
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        Fenerbahçe ile adı anılan golcü futbolcu Jonathan David'in yeni adresi belli oluyor.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre; Jonathan David, Juventus ile anlaştı. Kanadalı golcüyle gece saatlerinde tüm detaylar üzerinde sözlü bir anlaşmaya varıldı.

        Uzun vadeli bir sözleşme üzerinde mutabakata varıldı ve Jonathan David, sağlık kontrolleri için İtalya'ya uçmaya hazırlanıyor.

        Romano, resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağını belirtirken transferin de zamanda açıklanmasını beklediğini aktardı.

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