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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fed stres testi: Büyük ABD bankaları resesyona dayanıklı

        Fed stres testi: Büyük ABD bankaları resesyona dayanıklı

        ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatabilecek ve hanehalkı ile işletmelere kredi vermeyi sürdürebilecek durumda olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Büyük ABD bankaları resesyona dayanıklı"

        Fed, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu 32 büyük bankaya uyguladığı yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı.

        Bankadan yapılan açıklamada, test sonuçlarının büyük bankaların ciddi bir resesyona dayanabilecek ve hanehalkı ile işletmelere kredi sağlamaya devam edebilecek durumda olduğunu teyit ettiği belirtildi.

        Açıklamada, bu yılki varsayımsal senaryoda bankalar için 708 milyar doların üzerinde toplam zarar öngörülmesine rağmen, sermayenin toplamda yalnızca 1,6 puan gerilediği ve asgari sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldığı kaydedildi.

        MEVCUT SERMAYE GEREKLİLİKLERİ 2027'YE KADAR YÜRÜRLÜKTE KALACAK

        Sonuçların büyük bankaların mevcut sermaye gerekliliklerini doğrudan etkilemeyeceği belirtilen açıklamada, mevcut sermaye gerekliliklerinin 2027'ye kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

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        Açıklamada, teste tabi tutulan 32 bankanın tamamının bu yılki varsayımsal senaryoda asgari çekirdek sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldığı bildirildi.

        Bu yılki senaryonun şiddet bakımından geçen yılki testle benzer seviyede olduğu aktarılan açıklamada, küresel ölçekte ciddi bir resesyonun yanı sıra ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 39, konut fiyatlarında ise yüzde 30 düşüş varsayıldığının altı çizildi.

        Açıklamada, işsizlik oranının yüzde 10'a kadar yükseldiği ve ekonomik faaliyetin de buna paralel şekilde daraldığı bir senaryonun esas alındığı ifade edildi.

        Test sonuçlarını etkileyen üç temel unsura işaret edilen açıklamada, artan kredi hacimleri ve bazı senaryo değişkenlerindeki daha yüksek şiddet nedeniyle kredi zararlarının yükselmesinin öngörülen sermayeyi azalttığı belirtildi.

        "GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS VE FAİZ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ SERMAYEYİ DESTEKLEDİ"

        Senaryo kapsamında faiz oranlarının daha sınırlı düşmesi nedeniyle bankaların menkul kıymet portföylerindeki gerçekleşmemiş kazançların daha düşük öngörülmesinin de sermayeyi aşağı çektiği kaydedilen açıklamada, son dönemdeki güçlü finansal performans ve faiz gelirlerindeki artışın ise sermayeyi desteklediği aktarıldı.

        Açıklamada, toplam öngörülen zararların yaklaşık 200 milyar dolarının kredi kartlarından, 160 milyar dolarının ticari ve sınai kredilerden, 75 milyar dolarının ise ticari gayrimenkul kredilerinden kaynaklandığı bildirildi.

        Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman da sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bugünkü sonuçlar bankacılık sisteminin gücünü ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

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