Felix Magath'tan Beşiktaş açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazandı.

Siyah Beyazlılar'la adı geçen Felix Magath, Berlin ve Brandenburg'daki futbol dernekleri tarafından organize edilen bir antrenör eğitiminin koordinatörü oldu.

Berlin Futbol Federasyonu ve Brandenburg Futbol Federasyonu'nun organize ettiği kursta engelsiz ve dezavantajlı kişiler birlikte eğitim görecek ve sonunda Almanya Futbol Federasyonu'nun da tanıyacağı temel antrenörlük diploması alacak.

Basın toplantısında konuşan Magath, "Ben her zamna profesyonel bir antrenörüm ama burada tamamen farklı gereklilikler var. Zihinsel dezavantajı olanları eğitmek konusunda da ne kadar iyi olduğumu söyleyemem. Ancak, denemeye değer." dedi.