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        Haberler Spor Futbol Felix Magath'tan Beşiktaş açıklaması - Futbol Haberleri

        Felix Magath'tan Beşiktaş açıklaması

        Teknik direktörlük görevi için ismi Beşiktaş'la anılan Felix Magath, Siyah Beyazlılarla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:18
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        Felix Magath'tan Beşiktaş cevabı!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. sırasında yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazandı.

        Siyah Beyazlılar'la adı geçen Felix Magath, Berlin ve Brandenburg'daki futbol dernekleri tarafından organize edilen bir antrenör eğitiminin koordinatörü oldu.

        Berlin Futbol Federasyonu ve Brandenburg Futbol Federasyonu'nun organize ettiği kursta engelsiz ve dezavantajlı kişiler birlikte eğitim görecek ve sonunda Almanya Futbol Federasyonu'nun da tanıyacağı temel antrenörlük diploması alacak.

        Basın toplantısında konuşan Magath, "Ben her zamna profesyonel bir antrenörüm ama burada tamamen farklı gereklilikler var. Zihinsel dezavantajı olanları eğitmek konusunda da ne kadar iyi olduğumu söyleyemem. Ancak, denemeye değer." dedi.

        BEŞİKTAŞ SORUSUNA CEVAP

        Toplantı sonrası 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' şeklindeki soruya Magath, "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak, sürekli olarak kulüplerle, yabancı kulüplerle, ama aynı zamanda Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var." cevabını verdi.

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