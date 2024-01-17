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Fenerbahçe - Adanaspor maçı için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 5. tur maçları ile sürüyor. Tek maç ve eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma da mağlup olan takım kupaya veda ederken, galip gelen ekip bir üst tura çıkacak. Peki, "Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte ZTK Fenerbahçe - Adanaspor maçının oynanacağı tarih...