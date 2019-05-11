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Fenerbahçe - Akhisarspor (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Akhisarspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ligin son sırasındaki Akhisarspor'u ağırlıyor. İki takımın arasındaki son 4 maçı Akhisarspor kazandı. Ege temsilcisi bugün galip gelemezse küme düşecek. Fenerbahçe'de Skrtel ve Sadık'ın cezaları sona ererken cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu kadroda yok

Fenerbahçe - Akhisarspor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Ligde geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle rahatlayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - AKHİSARSPOR
STAT: Ülker
SAAT: 19:00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Eljif, Valbuena, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 37 puan ve averajla 12. sırada girdi.

Fenerbahçe'de cezaları sona eren Martin Skrtel ve Sadık Çiftpınar, Akhisarspor karşısında görev alabilecek. cezalı Volkan Demirel ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Ferdi Kadıoğlu kadroda yok

Sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas, Nabil Dirar, Harun Tekin, Roman Neustaedter, Victor Moses ve Tolgay Arslan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, sarı kart görmeleri durumunda, 33. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

AKHİSAR FENER'E TERS GELİYOR!

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Akhisarspor, Fenerbahçe ile yaptığı son 4 resmi maçı da kazandı. Ligde geçen sezon evinde 1-0, deplasmanda 3-2'lik skorlarla galip gelen yeşil-siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Diyarbakır'daki finalde rakibine 3-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü. Ege temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında sahasındaki maçtan da 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

LİGDE 14. RANDEVU

Fenerbahçe ile Akhisarspor, Süper Lig'de 14. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 13 maçta taraflar altışar galibiyet alırken, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 23 golüne, yeşil-siyahlılar 19 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 6 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor 2 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Kadıköy'de Fenerbahçe 14, Akhisarspor 8 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

AKHİSAR KÜME DÜŞEBİLİR

Spor Toto Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana mücadelesini sürdüren Akhisarspor, Fenerbahçe maçında olası puan kaybında bitime 2 hafta kala lige veda edecek.

Sezona teknik direktör Safet Susic yönetiminde TFF Süper Kupa maçında penaltılar sonucunda Galatasaray'ı yenerek başlayan Akhisarspor, ligde istediği sonuçları alamadı. Susic'le yollarını ayırdıktan sonra ligde Cem Kavçak yönetiminde 1 maça çıkan yeşil-siyahlı ekipte daha sonra Cihat Arslan takımın başına getirildi. Arslan'la da yollarını ayıran Akhisarspor, tekrar Kavçak'la çalışmaya başladı.

Ligde son 3 haftaya 25 puanla son sırada giren Akhisarspor, Fenerbahçe karşısında olası puan kaybında lige veda edecek. Ege temsilcisi, Fenerbahçe'yi yense bile düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin alacağı bir galibiyetle yine ligden düşecek.

2012-2013'TEN BU YANA SÜPER LİG'DE

2010-2011 sezonunda son haftalarda 1. Lig'de kalmayı başardıktan sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktör Hamza Hamzoğlu yönetiminde Süper Lig'e çıkan Akhisarspor, mütevazı kadrolarıyla başarılı sonuçlara imza attı.

Süper Lig'de 2012-2013'ten beri kesintisiz olarak yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde de temsil etti.

Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor, bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip finalde Galatasaray'la 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta karşılaşacak.

LİGDEN DÜŞMEYENLER

Akhisarspor'un yanı sıra bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile 2. sezonunu geçiren Evkur Yeni Malatyaspor ligden hiç düşmedi. Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşme hattında bulunuyor.

 

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