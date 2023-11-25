Fenerbahçe Alagöz Holding doludizgin!
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'u deplasmanda 84-68 mağlup ederek ligde 12'de 12 yaptı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk oldu.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 84-68 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Alagöz Holding, ligdeki 12. maçında 12. galibiyetine imza attı. Kayseri ekibi ise ligde 7. yenilgisini aldı.
1. periyot: 23-27
2. periyot: 17-22
3. periyot: 19-19
4. periyot: 9-16