Fenerbahçe - Alanyaspor: 3-0 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibinin kilidini yıldızlarıyla kırıp 3-0'lık skorla üç puana uzandı.

Fenerbahçe'ye üç puanı getiren golleri 43 ve 65'te Dusan Tadic ile 67'de Edin Dzeko kaydetti.

Kanarya bu sonuçla puanını 10'a çıkarıp maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Alanyaspor ise 2 puanda kaldı.