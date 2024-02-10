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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç öncesinde, Fenerbahçe Alanyaspor maçının tarihi, saati ve iki takımın muhtemel 11'leri futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 20:48
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        Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için nefesler tutuldu. İsmail Kartal yönetiminde liderliğini sürdürmek isteyen Fenerbahçe Fatih Tekke’nin çalıştırdığı Alanyaspor’u konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesinde, "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Alanyaspor maçı hangi kanalda?" Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

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        FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Fenerbahçe - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

        Fenerbahçe'de sakatlığı süren Fred'in yanı sıra Gaziantep FK deplasmanında sakatlanan Joshua King'in, Alanyaspor karşısında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

        Ayrıca Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselen Bright Osayi-Samuel de eksik olan bir diğer oyuncu.

        Sarı-lacivertli ekipte 2 oyuncu da sarı kart sınırında. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, yarın forma giyip kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

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        FB MUHTEMEL 11'İ

        LIVAKOVIC

        FERDİ

        ÇAĞLAR

        DJIKU

        MERT

        İSMAİL

        KRUNIC

        TADIC

        SZYMANSKI

        CENGİZ

        DZEKO

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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