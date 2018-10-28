Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor... Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti.

Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.

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FENERBAHÇE: 0 - ANKARAGÜCÜ: 1 (35' Faty)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Oğuz Kağan, Jailson, İsmail, Benzia, Ayew, Slimani

YEDEKLER: Erten, Berke, Şener, Yiğithan, Reyes, Eljif, Ferdi, Alper, Valbuena, Barış, Soldado, Frey

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem Özgenç, Alihan, Yalçın, Tiago Pinto, Faty, Djedje, Kenan, Bifouma, El Kabir, Kubilay

YEDEKLER: Altay, Mehmet, Mahmut, Kone, Erdem Şen, Sedat, Mokhtar, Kehinde, Putsila, İlhan

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Cocu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti.

Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.

Kalede yine Harun Tekin'i oynatan Cocu, savunma üçlüsünü Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin ve Yassine Benzia'dan oluşturan Cocu, sağda Mauricio Isla, solda ise İsmail Köybaşı'na şans verdi.

Hollandalı çalıştırıcı forvette ise Andre Ayew ve İslam Slimani'yi tercih etti.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci, 21 kişilik kadroda yer almadı.

COCU ÇİFT SANTRFORDAN VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, MKE Ankaragücü karşısında yine çift forvet oynattı. Son 4 resmi maçta çift santrfor ile takımını sahaya süren Cocu, MKE Ankaragücü karşısında da sistemini bozmadı. Hollandalı çalıştırıcı, Michael Frey'i yedek soyundururken, ileri uçta İslam Slimani'nin yanında Andre Ayew'i görevlendirdi.

OĞUZ KAAN GÜÇTEKİN YAKLAŞIK 9 AY SONRA

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Oğuz Kağan Güçtekin, Süper Lig'de yaklaşık 9 ay sonra ilk 11'de şans buldu. Oğuz Kağan, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonun 20. haftasında Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de forma giymişti.

İSMAİL KÖYBAŞI YENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Köybaşı, MKE Ankaragücü karşısında yeniden ilk 11'de şans buldu. Bu sezon 1'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si ise ligde olmak üzere toplam 3 maçta ilk 11'de oynayan İsmail Köybaşı, Cocu tarafından 4. kez ilk 11'de görevlendirildi.

Pozisyonunun aksine Demir Grup Sivasspor maçında sol açıkta forma giyen İsmail, MKE Ankaragücü karşısında da aynı yerde oynadı.

CUMHURİYET BAYRAMI UNUTULMADI

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında Cumhuriyet Bayramı unutulmadı. Kulübün tüm branşlarını temsil eden sporcular ile hazırlanmış slayt gösterisi esnasında Fenerbahçeli futbolcular orta sahada bir araya geldi.

Öte yandan, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü taraftarları karşılaşma öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutladı.

Tribünlerde dev Türk bayrakları açan taraftarlar, Cumhuriyet'in 95. yılı nedeniyle tezahüratlarda bulundu.

Sarı-lacivertli takım sahaya, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu "Emanetin Baş Tacımız" yazılı pankartla geldi.

Ayrıca, takımlar sahaya 10. Yıl Marşı eşliğinde çıktı.

İKİ TAKIM TARAFTARINDAN BEŞİKTAŞ'A TEPKİ

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü taraftarları, birlikte Beşiktaş aleyhinde tezahüratta bulundu. Uzun süre siyah-beyazlıları aleyhine tezahüratta bulunan taraftarlar, daha sonra ise birbirlerini alkışladı. Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma esnasında kendi futbolcularının yanı sıra MKE Ankaragücü oyuncularını da tribüne çağırdı. Başkent temsilcisinin taraftarları, statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, renkli görüntüler oluşturdu.

KADIKÖY'DE 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Ligin ilk haftasında sahasında Bursaspor'u 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, 3 maçtır da seyircisi önünde galip gelemiyor. Ülker Stadı'nda son 3 karşılaşmada Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Kayserispor'a yenilip Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le berabere kaldı.

GOL ATAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 3 maçında gol atmayı başaramadı. Geçen sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, bu sezon bu görüntünün oldukça uzağında kaldı. Son 3 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, ligde 289 dakikadır rakip fileleri havalandıramıyor. Sarı-lacivertliler, ligdeki son golünü 6. haftadaki Beşiktaş derbisinde 71. dakikada Andre Ayew'le kaydetmişti.

99. RANDEVU



Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de 99. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında şimdiye dek yapılan 98 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-9 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 183 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 62 golle karşılık verebildi. Taraflar arasında Süper Lig'de en son 2011-2012 sezonunda yapılan maçları Fenerbahçe, evinde 4-2, deplasmanda da 2-0'lık skorlarla kazandı.

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