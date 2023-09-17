Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig heyecanı 5. hafta maçları ile başladı. Bu kapsamda Fenerbahçe, Antalyaspor'u sahasında ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesinde "Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" Soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçı tarihi ve saati...
Fenerbahçe Antalyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 5. haftanın zorlu mücadeleleri arasında yer alan Fenerbahçe Antalyaspor maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçında öne çıkan ayrıntılar...
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı 17 Eylül Pazar günü saat 17:00'de başlayacak ve mücadeke beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat; Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi; Fred, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko