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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek."

"Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum."

"3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, Euro 4.53... 17 Haziran 2023, Euro %471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. %300 zam nereden çıktı bilemiyorum. %300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız."

"TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor. Stadyum isim sponsorluğu için 2015 yılında alınan 90 Milyon dolar kırdırılarak 72 Milyon dolar alındı, 26 Milyon doları borçlara kullandı, geri kalanı o sezon harcandı. Borç 386 Milyon Euro'ya düştü. Ama bunu taşımamız mümkün değildir. Yeniden yapılandırmanın da ödenmesi mümkün değildir. TL bazından borç 3.2 Milyar TL'den, 7 milyar 686 milyon TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor."

"PARMAK SALLAMA OLAYINA ÜZÜLDÜM"

"Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir. Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zarar verenlerin bizler olduğunun kanaatine varırsınız."

"Fenerbahçe 3 defa şampiyonluğu son hafta kaybetti. 2006'daki kurgulanan Denizli maçı, kurgulanan lig... Dünyanın hiçbir yerinde o maç bitirilmezdi. Dünyada hiçbir takım 6 yılda 3 kez son maç şampiyonluk kaybetmemiştir. Hiçbir takım, bir örgüt tarafından hedef alınmamıştır. TFF'yi kurşunlayanlar bulundu ama Fenerbahçe'yi kurşunlayanlar bulunmadı. Neden Devlet dibe inmeme konusunda bu kadar rahat? Çünkü bizim camiamızdan bir reaksiyon yok"

"TARAFTAR YASAĞI NEDEN SADECE F.BAHÇE'YE GELDİ?"

"Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?"

28 ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

"28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir."

"HATALAR NEDEN F.BAHÇE LEHİNE OLMUYOR?"

"Neden futbolun paydaşlarının yıllarca konuştuğu hakem hataları, neden hiç Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep Fenerbahçe aleyhine oluyor? Bunları bir düşünün! Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek diğer başkanlar... Bunları bugünkü yönetimle alakalı görüyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Başarı istiyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumalıyız."

"ÇIKARIN BİR ADAY!"

"Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyen arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkarın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz! Biz bu kadar fedakarlık yaparken başarısız olmak ne kadar acı biliyor musunuz?"

KAVGA ÇIKTI, ARA VERİLDİ

Ali Koç'un bu sözleri sonrası bir üye 'Evet' diye cevap verince, Ali Koç da tepki olarak, "Evet bilerek yapıyoruz, bravo sana" ifadesini kullandı. Daha sonrasında ise kongre üyeleri arasında ksvga çıktı. Başkan Ali Koç, kavga nedeniyle konuşmasına devam edemedi. Bunun üzerine Divan Başkanı Uğur Dündar, "Anladığım kadarıyla provokasyon yapmak için buraya gelenler var. Maalesef böyle!" dedi. Ali Koç ise "Böyle devam edemem" restini çekti ve genel kurula 15 dakika ara verildi.

"BİZE YAKIŞMADI"

Tansiyonun düşmesinin ardından Ali Koç yeniden kürsüye geldi ve konuşmasına şöyle devam etti: "Bize yakışmayan durumdan ötürü hepinizden özür dileriz. Herkes yerine geçerse, kaldığımız yerden devam edelim. O blokta eski kulüp çalışanının da olması tesadüf değil!"

"EN BÜYÜK YATIRIMI JESUS'A YAPTIK"

"Futbol aklı diye bir şey söyleniyor ve eleştiriliyoruz. netice olmayınca her şey söylenir. Biz de bunları saygıyla dinliyoruz. Bu sene takvimsel açıdan ve Fenerbahçe açısından garip bir sene. En büyük yatırımı dünyaca ünlü hocaya yaptık. 2019'da Portekiz'de bir kulüp başkanından hoca tavsiyesinde bulunmasını istedim. 'Acil başarı istiyorum' dedim. Acil başarı için Jorge Jesus ismini verdi, o zaman mümkün olmadı. Seneler sonra kısmetmiş geldi. Kimse sorgulamadı, herkes alkışladı. 'Ders alınmış, öğrenilmiş' denildi. Sahadaki futbolumuz alkışlandı. Jorge Jesus'u kimse sorgulamadı. Şimdi herkes gitmesi için mesajlar atıyor. 39 senede 20 şampiyonluk, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi kazanmış. Suudi Arabistan, Portekiz, Brezilya'da başarılı olmuş adam, herkes tarafından kabul gördü."

"VALENCIA VE BATSHUAYI'NİN GOL SAYISI ORTADA"

"Rakiplerimizden 17 maç daha fazla oynadık. UEFA'da 107. sıradan 58. sıraya çıktık. Sevilla'yı salladık ama yıkamadık. 2-0 kaybettik ilk maç ama skor, oyunu yansıtmıyor. İstanbul'da ilk yarı perişan ettik. İkinci yarı salladık ama eleyemedik. Sevilla tek yenilgisini bizden aldı. Gruptan yenilgisiz, lider çıktık. Ligde puan averajımız 2.22. Son şampiyonluğumuzda 2.18. 56 açta 126 gol attık. 2.25 gol averajı yakaladık. Ligde gol averajımız 2.42. Puan averajımız, son 5 senenin şampiyonluğunun üstünde. İstatistiksel olarak fena bir sezon yaşamadık. Golcü istenildi, Vedat Muriqi'ye 12 Milyon € teklif geldiğinde konuyu bilenlere sordum 'Hemen sat daha fazlası olmaz' dediler. Ama 20 Milyon €'ya yakın rakama sattık. Lazio'dan Şampiyonlar Ligi bonusu alacağız. Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin gol sayısı ortada. Hala, 'Fenerbahçe'nin golcüsü yok!' diyorsunuz."

"DERBİ SONUÇLARINA AKIL ERMİYOR"

"Bu performansın üzerine derbilerdeki sonuçlara akıl sır ermiyor. Ne garip maç varsa hep bizim sahamızda oluyor. Olacak iş değil. Yılların getirdiği hasret olmasaydı bu sezona 'başarısız olduk' demeyecektik. Türkiye Kupası'nı 10 yıldır alamıyorduk. Kazanarak sanki ayıp etmişiz. Ana hedefimiz elbette bu değil ama bu da sanki kıymetsizmiş gibi konuşmak doğru değil."

"ARDA KONUSUNDA BİZİ YERDEN YERE VURUYORLAR"

"Arda'yı biz aldık, vitrine koyduk. Birçok takım isterken biz gidip aldık. Buna tebrik yok. Arda Güler'in ne olacağı belli değil ama bizi yerden yere vuruyorlar."

"YENİ TFF'DE AKTİF OLACAĞIZ"

"Yeni oluşan TFF'de daha aktif olacağız. Ancak Fenerbahçe'nin geçmişine leke sürebileceğiniz bir leke yoktur. 18 yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış biri, '2011'den beri şike yapılmamıştır' diyor, eski başkanımız bu kişiyi korudu! Sizin haberiniz var mı? Fenerbahçe'yi koruyalım ama eski adamlarımız en çok bize zarar veriyor."

"YAZ KAMPI RUSYA'DA"

"Yaz kampımızı Rusya'da yapacağız. Zenit ile maç oynayacağız. Zenit ile ikili ilişkilere çok önem veriyorum. Rus takımlarına uygulanan ambargoya karşı çıkan tek kişi bendim. Savaşa karşıyız. Rusya ve Ukrayna iki önemli devlet ve iki ülke de bize çok yakın. Spor barış içindir, bu konulara spor karıştırılmamalı."

"AZİZ YILDIRIM BİZLERİ ŞAŞIRTMADI!"

"Sayın Başkan Aziz Yıldırım... O, bana Ali Koç diye hitap ediyor. Bir kez daha bizleri şaşırtmadı! Biz rakiplerin uzantılarıyla, TFF'deki köstebeklerle mücadele ederken, ne yazık ki bir de kendi efsane başkanımızla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu konuyla ilgili birçok mail geliyor. Aziz Yıldırım ile bir kez yarıştım. Söylediklerim, onları fitili ateşlemesi nedeniyledir. Aday olarak çıkmadılar. Buraya gelmediler, hep arkadan oynadılar. Onlardan ricam, bırakın şu sezonu Fenerbahçe için rahat geçirelim. Bizleri aşağıya çekmeyi çalışmayın."