Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?

Fenerbahçe ile Adidas arasında 5 yıl sürecek forma sponsorluğu anlaşması yapıldı. Sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair soruları cevapladı.

Ali Koç imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atıyoruz. Yeni formalarımız 1-2 Temmuz'da satışa çıkacak. Hepimizi heyecanlandıran Fenerbahçe & Adidas birlikteliğinin Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak" diye konuştu.

Formalarda yıldızsız logo kullanacaklarını da belirten Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek" dedi.

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Yapılan anlaşmada teknik direktör Jose Mourinho’nun etkisinden de bahseden Ali Koç, “Hocamız geldiği ilk günden beri Adidas ile olan ilişkilerinden dolayı bize reddedemeyeceğimiz bir teklif gelecek demişti. Dediği gibi de oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anlaşmadan çok daha karlı bir anlaşma olacak. Sadece ciro tarafında değil kar tarafında da Fenerbahçe’ye katkısı olacak. Büyük Fenerbahçe taraftarı formaları her zaman olduğu gibi öyle bir tüketelim ki Adidas yetişemesin” sözlerini sarf etti.