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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde açıklamalarda bulundu. Türk spor tahinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza attıklarını belirten Koç, yeni sezon formalarının 1 Temmuz'daki lansmandan sonra satışa sunulacağını söyledi. Ali Koç ayrıca, muhaliflerin başlattığı imza kampanyasıyla ilgili olarak ise, "İmza için yeterli sayıya ulaştığını söyleyenler, bu imzaların kulübe ulaşmasında aynı heyecanı yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hâlâ kulübe getirilmedi?" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:24 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:34
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        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
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        Fenerbahçe ile Adidas arasında 5 yıl sürecek forma sponsorluğu anlaşması yapıldı. Sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair soruları cevapladı.

        "TÜRK SPOR TARİHİNİN EN YÜKSEK BÜTÇELİ ANLAŞMASI"

        Ali Koç imzalanan anlaşmayla ilgili, "Yıllar sonra bir kez daha Türk sporunu en güçlü temsil eden Fenerbahçe ile Adidas'ın yan yana gelmesi için imza töreninde birlikteyiz. Tüm takımlarımız ilk defa Adidas tarafından hazırlanacak özel tasarımlarla sahada yer alacak ve rakipleriyle mücadele edecek. Adidas ve Fenerbahçe, ilk defa üç farklı branşla güçlerini birleştiriyor. Bu da Fenerbahçe'nin üç ayrı branşta küreselleşmesinin en etkili yansımasıdır. Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atıyoruz. Yeni formalarımız 1-2 Temmuz'da satışa çıkacak. Hepimizi heyecanlandıran Fenerbahçe & Adidas birlikteliğinin Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni formalarımız 1 Temmuz'da satışa çıkacak" diye konuştu.

        Formalarda yıldızsız logo kullanacaklarını da belirten Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek" dedi.

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        Yapılan anlaşmada teknik direktör Jose Mourinho’nun etkisinden de bahseden Ali Koç, “Hocamız geldiği ilk günden beri Adidas ile olan ilişkilerinden dolayı bize reddedemeyeceğimiz bir teklif gelecek demişti. Dediği gibi de oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız anlaşmadan çok daha karlı bir anlaşma olacak. Sadece ciro tarafında değil kar tarafında da Fenerbahçe’ye katkısı olacak. Büyük Fenerbahçe taraftarı formaları her zaman olduğu gibi öyle bir tüketelim ki Adidas yetişemesin” sözlerini sarf etti.

        "120’NCİ YILIMIZIN FORMALARINI ŞİMDİDEN HAZIRLIYORUZ"

        Fenerbahçe’nin 120’nci yılı olacak 2027 yılındaki formaların şimdiden hazırlanmaya başlandığını belirten Başkan Koç, “120’nci yılımızın formalarını şimdiden hazırlıyoruz. Formalar 1,5 yıl öncesinden onaylanıyor. 120’nci yılımız için çok özel formalar hazırladılar” ifadelerini kullandı.

        Forma sponsorluğundaki rekabetin Fenerbahçe’ye ciddi katkı sağladığına değinen Başkan Ali Koç, “Bizim DNA’mız adidas’ın DNA’sına çok uyuyor. Fenerium 2 senedir 27-28 milyon Euro net kar kazanıyor. Bu rekabet sayesinde gerçekleşti. Rekabetin bereketini gördük” dedi.

        "NİYE BU İMZALAR HALA KULÜBE GETİRİLMEMİŞTİR?"

        İmza toplama sürecine de değinen Başkan Koç, “Transfer çalışmalarımız ve yapılanmalarımız sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul etmektedir. Demokratik bir haktır, saygı duyulması gereken bir haktır. Camiamızın tarihine baktığımızda gelecekte sakınca yaratabileceği için uygun olmadığını belirttik. Geldiğimiz nokta itibarıyla önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve kulübümüzün geleceği açısından önemli mevzulara odaklanmaktayız. İmza sürecini yöneten arkadaşlar yeterli imza sayısına ulaştıklarını ifade etmekteler. Ancak bu imzaları kulübümüze ulaştırma konusunda aynı heyecanı ve motivasyonu yaşamamaktadırlar. Niye bu imzalar hala kulübe getirilmemiştir? İmzalar kulübe ne zaman gelecek? Niye bu imzalar toplandıkça kulübe getirilmemektedir? Bunu yapan arkadaşlar ilk günden excel formatına taşımayı düşünmemiş midir? Bize de soruyorlar ama ciddi medya mensuplarının bunu irdelemesini talep ediyorum.” sözlerini sarf etti.

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