        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Hiçbir yere gitmiyorum!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Hiçbir yere gitmiyorum!

        Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın 4. gününde yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan dolayı hem duyguluyum, hem mutluyum. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz, ben ve arkadaşlarımın içinde. Samimi ve sahici şekilde destek olacağız." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 16:48 Güncelleme:
        "Hiçbir yere gitmiyorum!"

        Fenerbahçe camiası, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geldi. Kurban Bayramı’nın 4. gününde gerçekleştirilen törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kulüp üyelerinin yanı sıra, dernek başkanları ve kulüp personelleri katıldı.

        ŞEKİP MOSTUROĞLU: İNŞALLAH BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLUR

        Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor, inşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel olmayacaktır. Karşılaştığımız her türlü zorluklarda da inanılmaz bir güç olacaktır. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        SADETTİN SARAN: HİÇBİR YERE GİTMİYORUM

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da, sarı-lacivertlilerin en büyük gücünün şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu kenetlenmeleri senelerdir yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Bu 9 günlük bayramda buraya zaman ayırıp geldiniz, Fenerbahçe sevginizden dolayı geldiniz. İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Bu desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan dolayı hem duyguluyum, hem mutluyum. Bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz, ben ve arkadaşlarımın içinde. Samimi ve sahici şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

