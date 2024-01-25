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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko: 88 - Virtus Bologna:75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 88 - Virtus Bologna:75 | MAÇ SONUCU

        THY Euroleague'nin 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 23:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:13
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        Fenerbahçe Beko farklı kazandı!
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        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague´in 23´üncü hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Virtus Bologna´yı sahasında 88-75 mağlup ederek 14´üncü galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından İtalyan ekibi ise 8´inci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe´de 23 sayı 11 ribaund ile oynayan Johnathan Motley, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Marko Guduric, Johnathan Motley ve Georgios Papagiannis ilk 5´iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5´i ise Daniel Hackett, Iffe Lundberg, Awudu Abass, Jordan Mickey ve Bryant Dunston´dan oluştu. Karşılıklı isabetlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçildi. Bu bölümün ardından Hackett ve Lundberg ile etkili olan İtalyan ekibi, 6-2´lik seri yakalayarak bitime 3.34 kala rakibine molayı aldırdı: 11-15. Periyodun son bölümünde Fenerbahçe, Motley ile pota altında etkili olsa da Bologna ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 21-25.

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        İkinci periyodun ilk bölümlerinde sayı bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe, bu periyottaki ilk sayılarını bitime 7.50 kala Noua´dan buldu. Yam Madar ve Sertaç Şanlı ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 7.27 kala farkı 2´ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 28-30. Molanın ardından Guduric ve Wilbekin ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, ilk yarının bitimine 5.03 kala karşılaşmada uzun bir sürenin ardından öne geçti: 35-33. Periyodun son bölümünde aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, Wilbekin´in son saniyede gelen 3 sayılık isabetiyle ilk yarıyı 52-47 önde tamamladı.

        Üçüncü periyoda hem hücumda hem savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, dört farklı oyuncusundan sayı üreterek periyodun bitimine 6.43 kala farkı çift hanelere kadar çıkardı: 60-49. Bu periyottaki iyi savunmasını son bölüme kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sadece 9 sayı yediği periyodu hücumda ürettiği sayılar sonucunda farkı açarak 71-56 önde tamamladı.

        Son periyoda etkili başlayan İtalyan ekibi oldu. Yaklaşık 2.5 dakikada 9-2´lik bir seri yakalayan Bologna, farkı tek hanelere düşürdü: 73-65. Kalan bölümde daha iyi oynayan ve farkı yeniden açan Fenerbahçe, sahadan 88-75 galip ayrıldı.

        AMINE NOUA İLK MAÇINA ÇIKTI

        Sarı-lacivertli ekibin hafta içinde kadrosuna kattığı Fransız forvet Amine Noua, takımıyla ilk maçına Virtus Bologna karşısında çıktı. Karşılaşmanın bitimine 1.50 kala 5´inci faulünü alarak oyun dışında kalan Noua, 21 dakika 14 saniye parkede kaldığı karşılaşmayı 9 sayı, 1 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

        SARI-LACİVERTLİ EKİP İKİLİ AVERAJI ELİNE GEÇİRDİ

        Fenerbahçe, Virtus Bologna´yı 88-75 mağlup ederek rakibi karşısında ikili averajı da almayı başardı. Sezonun ilk devresinde oynanan karşılaşmayı deplasmanda 9 sayı farkla 87-79 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasındaki karşılaşmayı 13 sayı farkla 88-75 kazandı. Fenerbahçe, normal sezon tamamlandığında rakibiyle aynı galibiyet-mağlubiyet sayısına sahip olursa İtalyan ekibinin üst basamağında yer alacak.

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