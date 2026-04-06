        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çıkış arıyor - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çıkış arıyor

        EuroLeague'in 36. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Sarı Lacivertliler, normal sezonun bitimine üç hafta kala eski formunu yakalamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 36. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak.

        Arena 8888 Sofya'da oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 19.00'da başlayacak.

        EuroLeague'deki son 6 maçta 5 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, Hapoel IBI'yi mağlup ederek normal sezonun bitimine 3 hafta kala çıkışa geçmeyi ve play-off öncesinde form yakalamayı hedefliyor.

        Geride kalan 35 haftada 23 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, lider Olympiakos'un ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

        Avrupa Ligi'nde oynadığı karşılaşmaların 21'ini kazanan ve 13'ünü kaybeden Hapoel IBI ise haftaya 5. basamakta girdi.

        Fenerbahçe Beko, sezonun ilk yarısında Almanya'nın Münih kentindeki mücadelede Hapoel IBI'yi 74-68 mağlup etti.

