Fenerbahçe Beko EuroLeague'de final için Panathinaikos karşısında!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23 Mayıs Cuma (yarın) başlayacak THY EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarı finalde yarın TSİ 18.00'de Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

34. RANDEVU

Fenerbahçe ile Panathinaikos, EuroLeague'de bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan ekibi ise 18 galibiyet elde etti. Bu sezon oynanan maçlarda Panathinaikos, İstanbul'da 81-76, evinde de 91-90'lık skorlarla kazandı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Final Four'da elendiği rakibiyle üst üste 2. kez bu turda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yaşadığı 2017 yılında Final Four'a giden yolda play-off'ta rakibini 3-0 elemeyi başarmıştı.

REKLAM İKİ TAKIMIN FINAL FOUR YOLU THY EuroLeague'de normal sezonu 2. tamamlayan Fenerbahçe, 23 galibiyet, 11 mağlubiyet elde etti. Jasikevicius'un öğrencileri, play-off turunda ise Fransız ekibi Paris Basketbol ile eşleşti. Evindeki ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 98-88'lik skorla galip geldi ve bir kez daha Final Four bileti aldı. Panathinaikos ise normal sezonu 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar, play-off'ta bir başka Türk takımı Anadolu Efes ile eşleşirken, Abu Dabi yolculuğu 5. maç sonunda netlik kazandı. Sahasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, İstanbul'da da aynı durum yaşandı. Son müsabakayı 75-67'lik skorla kazanan Ergin Ataman'ın öğrencileri, üst üste 2. kez son 4 takım arasına kaldı.