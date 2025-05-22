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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko EuroLeague'de final için Panathinaikos karşısında! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko EuroLeague'de final için Panathinaikos karşısında!

        Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde 23 Mayıs Cuma günü (yarın) Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:49
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        F.Bahçe Beko final için parkede!
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        Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23 Mayıs Cuma (yarın) başlayacak THY EuroLeague Final Four'da Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarı finalde yarın TSİ 18.00'de Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak.

        34. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Panathinaikos, EuroLeague'de bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galip ayrılırken, Yunan ekibi ise 18 galibiyet elde etti. Bu sezon oynanan maçlarda Panathinaikos, İstanbul'da 81-76, evinde de 91-90'lık skorlarla kazandı.

        Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Final Four'da elendiği rakibiyle üst üste 2. kez bu turda mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yaşadığı 2017 yılında Final Four'a giden yolda play-off'ta rakibini 3-0 elemeyi başarmıştı.

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        İKİ TAKIMIN FINAL FOUR YOLU

        THY EuroLeague'de normal sezonu 2. tamamlayan Fenerbahçe, 23 galibiyet, 11 mağlubiyet elde etti. Jasikevicius'un öğrencileri, play-off turunda ise Fransız ekibi Paris Basketbol ile eşleşti. Evindeki ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 98-88'lik skorla galip geldi ve bir kez daha Final Four bileti aldı. Panathinaikos ise normal sezonu 22 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada bitirdi. Yeşil-beyazlılar, play-off'ta bir başka Türk takımı Anadolu Efes ile eşleşirken, Abu Dabi yolculuğu 5. maç sonunda netlik kazandı. Sahasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, İstanbul'da da aynı durum yaşandı. Son müsabakayı 75-67'lik skorla kazanan Ergin Ataman'ın öğrencileri, üst üste 2. kez son 4 takım arasına kaldı.

        JASIKEVICIUS VE ATAMAN 17. KEZ

        Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Jasikevicius, bu süreçte Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'nin başında yer alırken; Ataman ise A. Efes ve Panathinaikos'ta görev yaptı. Bu müsabakalarda Ergin Ataman'ın takımları 11 kez parkeden galip ayrılırken, Sarunas Jasikevicius ise 5 karşılaşmayı kazandı. İki başantrenör, Final Four'da ise 1'i final olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi.

        İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

        Bu sezon EuroLeague'de Fenerbahçe 83.8 sayı, 35.6 ribaund ve 17.3 asist ortalamaları ile oynarken; Panathinaikos ise 87.3 sayı, 35.1 ribaund ve 19.2 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 16.8 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, Yunan ekibinde de Kendrick Nunn 20.4 sayı ortalamasıyla oynuyor. Hayes-Davis ve Nunn, takımlarının verimlilik puanlarında ilk sırada yer alırken, normal sezonun en iyi 5'inde de yer aldı.

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