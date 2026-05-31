Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya!

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ilk maçında yarın akşam Ülker Spro ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 09:56
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin normal sezonunu en üst sırada bitiren sarı-lacivertli ekip, çeyrek final serisinde Safiport Erokspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
Normal sezonu 4. tamamlayan Anadolu Efes ise çeyrek final serisinde Türk Telekom'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
