Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko'nun konuğu Partizan - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Partizan

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko'nun konuğu Partizan!

        EuroLeague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

        Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.

        Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 23 Şubat 2026 (İmanda En Çok Düştüğümüz Yanlış Ne?)

        İslamda İman. Başkasının imanını sorgulamak doğru mu? Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı