Fenerbahçe Beko'nun konuğu Partizan
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 29. hafta mücadelesinde yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.
Giriş: 24.02.2026 - 10:04 Güncelleme:
EuroLeague'in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırp ekibi Partizan'ı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.
Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.
Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.
