Litvanyalı Koç, "Biz 1 sayıyla da olsa kazanmak için buradayız. Maçı 1 sayı ile alsak mutlu olurum. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum; 'Baskı üzerimizde olsa da sahaya çıkmalı ve savaşmalısınız. Maksimum performansı ortaya koymalısınız.' Kim favori, kim değil; benim umurumda bile değil. Ekibim çıkıp en iyi oyunlarını sergileyecek" şeklinde konuştu.