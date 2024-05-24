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        Haydi Fenerbahçe bir kez daha

        Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 4'lü Final'in ilk ayağında Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile karşılaşıyor. Berlin'de düzenlenen organizasyonda maç 19.00'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, kazanırsa pazar günü Real Madrid-Olympiakos galibiyle 2. kez kupayı kaldırmak için kozlarını paylaşacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:21
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        THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali bugün Berlin'de başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşılaşacak.

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        Saat 19.00'da başlayacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        Günün diğer yarı finalinde Real Madrid ile Olympiakos saat 22.00'de oynayacak. İki maçta sahadan galip ayrılan taraflar pazar günü 21.00'de şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Üçüncülük müsabakası ise yine aynı gün saat 18.00'de yapılacak.

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        Daha önce 2017'de bu organizasyonda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli temsilcimiz, Panathinaikos engelini geçip, tarihinde ikinci kez bu kupayı müzesine götürmek için parkeye çıkmayı hedefliyor.

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        Fenerbahçe Beko aynı zamanda Türk basketboluna Avrupa'daki 16. kupasını kazandırmaya çalışacak.

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        Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'deki rakibi Panathinaikos'la bu organizasyondaki 37. maçını oynayacak. Yunanistan temsilcisiyle bugüne dek karşı karşıya geldiği 36 maçta 17 kez kazanan sarı-lacivertliler, 19 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

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        Fenerbahçe Beko, bu sezon rakibiyle oynadığı müsabakaları iç sahada 83-69 kazanırken, deplasmanda ise 74-63 kaybetti. İki takım ilk kez Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek.

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        Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Panathinaikos karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

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        Litvanyalı Koç, "Biz 1 sayıyla da olsa kazanmak için buradayız. Maçı 1 sayı ile alsak mutlu olurum. Ben oyuncularıma hep şunu söylüyorum; 'Baskı üzerimizde olsa da sahaya çıkmalı ve savaşmalısınız. Maksimum performansı ortaya koymalısınız.' Kim favori, kim değil; benim umurumda bile değil. Ekibim çıkıp en iyi oyunlarını sergileyecek" şeklinde konuştu.

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