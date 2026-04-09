        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk ediyor! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk ediyor!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 37. haftasında bu akşam sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:10 Güncelleme:
        EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, 9 Nisan Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

        Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu.

        Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti.

        Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.

